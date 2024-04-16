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Україні терміново треба надати засоби ППО, - Пентагон

Передусім потрібно, щоб Конгрес ухвалив законопроєкт із додатковим фінансуванням.

Україні терміново треба надати засоби ППО, - Пентагон
ППО Patriot
Фото: Олексій Резніков twitter

Україна має термінову потребу в ППО, повідомив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Укрінформ.

“Я не вдаватимуся в конкретні часові терміни, крім того, щоби сказати, що ми маємо просто терміново надати їм такі можливості”, - сказав генерал у відповідь на запитання, як США оцінює запаси ППО, що залишилися в Україні.

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Речник Пентагону наголосив на необхідності конкретних зусиль з боку Сполучених Штатів.

“Передусім, нам потрібно, щоби Конгрес ухвалив законопроєкт із додатковим фінансуванням”,- підкреслив Райдер.

За його словами, США продовжать тісні консультації як з Україною, так і з союзниками й партнерами щодо підтримки ЗСУ.

  • Радник Білого дому з питань комунікації у сфері нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що фінансування Ізраїлю та України має бути винесене на розгляд Палати представників “якнайшвидше”.

  • Раніше лідер більшості у Сенаті США, демократ Чак Шумер заявив про досягнення згоди щодо допомоги Україні та Ізраїлю.

  • Конгресмен від Республіканської партії Майк Тернер вважає, що Палата представників має намір проголосувати за пакет допомоги Україні та Ізраїлю цього тижня.

  • 13 лютого цього року Сенат підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких – для України. Документ підтримали 70 сенаторів, проти були 29. "За" проголосували, зокрема, 22 сенатори-республіканці.

  • Законопроєкт мала схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на експрезидента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт. Однак наступного дня після схвалення сенатом спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що представники документ не ухвалять. Згодом він обіцяв розглянути питання допомоги Україні після квітневих канікул.

  • Також республіканці в Конгресі розглядають потенційне рішення надати принаймні частину з пакету допомоги Україні у вигляді позики.

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