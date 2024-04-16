Україні терміново треба надати засоби ППО, - Пентагон

Україна має термінову потребу в ППО, повідомив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Укрінформ.
“Я не вдаватимуся в конкретні часові терміни, крім того, щоби сказати, що ми маємо просто терміново надати їм такі можливості”, - сказав генерал у відповідь на запитання, як США оцінює запаси ППО, що залишилися в Україні.
Речник Пентагону наголосив на необхідності конкретних зусиль з боку Сполучених Штатів.
“Передусім, нам потрібно, щоби Конгрес ухвалив законопроєкт із додатковим фінансуванням”,- підкреслив Райдер.
За його словами, США продовжать тісні консультації як з Україною, так і з союзниками й партнерами щодо підтримки ЗСУ.
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