"Армія дронів" за тиждень ліквідувала 210 окупантів і 152 опорні пункти ворога

Також знищено 15 САУ та шість складів БК.

З 10 по 15 квітня 2024 року українська "Армія дронів" ліквідувала 210 окупантів, 15 САУ та шість складів БК. Також знищено 152 опорні пункти ворога.

Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Гармати, танки, бойові броньовані машини. Дрони на фронті продовжують уражати російську техніку. Втрати за тиждень – на графіці. Безпілотники й технології на полі бою – це наша асиметрична відповідь на кількісну перевагу ворога. Працюємо, щоб дронів, наземних роботизованих платформ, РЕБу та інших інновацій в армії було більше", – йдеться в повідомленні.