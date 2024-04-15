Пошкоджені будівлі, електромережі та техніка, але без постраждалих.

Російська армія протягом дня атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області пְ’ять разів із артилерії і дванадцять – безпілотниками. Пошкоджені будівлі, електромережі та техніка, але минулося без постраждалих.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Протягом дня агресор 5 разів бив по Нікопольщині артилерією. І 12 разів атакував БпЛА. Дісталося Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській сільській громадам", – зазначив він у телеграмі.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілу Нікопольщини

Пошкоджені 4 приватні будинки, господарська споруда, законсервована технічна будівля, електромережі. Побиті мікроавтобус і комбайн. Загорівся легковик. Пожежу приборкують.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілу Нікопольщини

Загиблих й постраждалих немає. На решті території області було спокійно.

Вчора, 14 квітня, над Дніпропетровщиною збили російську крилату ракету. У Дніпрі і Любимівській громаді внаслідок падіння уламків кількість постраждалих становила 12 осіб. В обласному центрі понівечені 33 приватні будинки, пошкоджені 10 авто і навантажувач. У районі, де впали уламки ворожої ракети, працюють всі служби, психологи ДСНС і Нацполіції.