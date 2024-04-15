Атака Ірану на Ізраїль: Нетаньягу пообіцяв відповісти тим самим
Атака Ірану на Ізраїль: Нетаньягу пообіцяв відповісти тим самим
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Фундація Лятошинського спростовує інформацію про відмову співпрацювати з Клівлендським оркестром
Фундація Лятошинського спростовує інформацію про відмову співпрацювати з Клівлендським оркестром
Іран запустив по Ізраїлю безпілотники та крилаті ракети (оновлено)
Іран запустив по Ізраїлю безпілотники та крилаті ракети (оновлено)
Україна скидає з безпілотників давньоримську зброю "caltrops", щоб зупинити російські вантажівки, – Forbes
Україна скидає з безпілотників давньоримську зброю "caltrops", щоб зупинити російські вантажівки, – Forbes
Без демобілізації, з обмеженнями для ухилянтів і мотивацією для контрактників — аналіз фінальної редакції
Без демобілізації, з обмеженнями для ухилянтів і мотивацією для контрактників — аналіз фінальної редакції
Що подивитися: 7 вдалих серіальних адаптацій
Що подивитися: 7 вдалих серіальних адаптацій
“Повстання Штатів”: Джекіл вбиває Гайда
“Повстання Штатів”: Джекіл вбиває Гайда
Заступник міністра оборони: повторний медогляд для обмежено придатних розпочнеться із середини травня
Заступник міністра оборони: повторний медогляд для обмежено придатних розпочнеться із середини травня
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ атакувала Нікопольщину артилерією і безпілотниками

Пошкоджені будівлі, електромережі та техніка, але без постраждалих.

РФ атакувала Нікопольщину артилерією і безпілотниками
Наслідки обстрілу Нікопольщини
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російська армія протягом дня атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області пְ’ять разів із артилерії і дванадцять – безпілотниками. Пошкоджені будівлі, електромережі та техніка, але минулося без постраждалих.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Протягом дня агресор 5 разів бив по Нікопольщині артилерією. І 12 разів атакував БпЛА. Дісталося Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській сільській громадам", – зазначив він у телеграмі. 

Наслідки обстрілу Нікопольщини
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілу Нікопольщини

Пошкоджені 4 приватні будинки, господарська споруда, законсервована технічна будівля, електромережі. Побиті мікроавтобус і комбайн. Загорівся легковик. Пожежу приборкують. 

Наслідки обстрілу Нікопольщини
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілу Нікопольщини

Загиблих й постраждалих немає. На решті території області було спокійно.

Вчора, 14 квітня, над Дніпропетровщиною збили російську крилату ракету. У Дніпрі і Любимівській громаді внаслідок падіння уламків кількість постраждалих становила 12 осіб. В обласному центрі понівечені 33 приватні будинки, пошкоджені 10 авто і навантажувач. У районі, де впали уламки ворожої ракети, працюють всі служби, психологи ДСНС і Нацполіції.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies