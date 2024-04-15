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Росія збудувала понад 100 км фортифікацій на чорноморському узбережжі Криму і Херсонщини, — ЦЖР

Найбільша концентрація ворожих украплень знаходяться по периметру мису Тарханкут, де розміщені системи ППО.

Росія збудувала понад 100 км фортифікацій на чорноморському узбережжі Криму і Херсонщини, — ЦЖР
укріплення РФ на окупованих територіях
Фото: ЦЖР

Росія продовжує будувати укріплення на чорноморському узбережжі окупованих територій України. Лише з лютого по березень окупанти звели фортифікації довжиною понад 100 км.

Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань.

На ТОТ Криму лінія берегової оборони починається від селища Миколаївка Сімферопольського району і проходить узбережжям до Красноперекопська неподалік від адмінмежі з Херсонської областю.

Фото: ЦЖР

"Далі нові укріплення простягаються узбережжям на північ, а найбільша їх концентрація – по периметру мису Тарханкут, на якому розміщено системи ППО. На західному узбережжі Криму окупанти перерили фортифікаціями заповідники і природні парки, археологічні памʼятки і туристичні обʼєкти", – ідеться у повідомленні ЦЖР.

Фото: ЦЖР

Супутникові знімки також вказують на те, що поблизу с. Сєверне Чорноморського району укріплення берегової оборони військові РФ облаштували на руїнах античного поселення.

Фото: ЦЖР

Також нові фортифікації  були виявлені на території окупованої частини Херсонщини. Зокрема, у лютому-березні 2024 року укріплення окупантів з’явилися довкола таких селищ, як Олександрівка, Олексіївка, Приморське, Озерне.

Фото: ЦЖР

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