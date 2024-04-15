Росія збудувала понад 100 км фортифікацій на чорноморському узбережжі Криму і Херсонщини, — ЦЖР

Росія продовжує будувати укріплення на чорноморському узбережжі окупованих територій України. Лише з лютого по березень окупанти звели фортифікації довжиною понад 100 км.
Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань.
На ТОТ Криму лінія берегової оборони починається від селища Миколаївка Сімферопольського району і проходить узбережжям до Красноперекопська неподалік від адмінмежі з Херсонської областю.
"Далі нові укріплення простягаються узбережжям на північ, а найбільша їх концентрація – по периметру мису Тарханкут, на якому розміщено системи ППО. На західному узбережжі Криму окупанти перерили фортифікаціями заповідники і природні парки, археологічні памʼятки і туристичні обʼєкти", – ідеться у повідомленні ЦЖР.
Супутникові знімки також вказують на те, що поблизу с. Сєверне Чорноморського району укріплення берегової оборони військові РФ облаштували на руїнах античного поселення.
Також нові фортифікації були виявлені на території окупованої частини Херсонщини. Зокрема, у лютому-березні 2024 року укріплення окупантів з’явилися довкола таких селищ, як Олександрівка, Олексіївка, Приморське, Озерне.