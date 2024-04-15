На Волині правоохоронці викрили канал торгівлі людьми

Дівчат кликали начебто на роботу за кордон, однак насправді віддавали у сексуальне рабство.

У Волинській області викрили 23-річну жінку, яка вербувала дівчат та переправляла їх до країн Європи та Арабських Еміратів у сексуальне рабство.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

"Оперативниками Волинського прикордонного загону спільно зі співробітниками управління міграційної поліції ГУНП у Волинській області, слідчими Володимирського районного відділу поліції, за процесуального керівництва Володимирської окружної прокуратури задокументовано незаконну діяльність громадянки України, яка вербувала дівчат та здійснювала їх переправлення до країн Європи та Арабських Еміратів з метою сексуальної експлуатації", – зазначили у Держприкордонслужбі.

Впродовж двох останніх років 23-річна волинянка разом із співучасниками підшукувала молодих дівчат, які перебували в скрутному становищі та пропонувала їм високооплачувану роботу за кордоном. Надалі зловмисниця мала намір перевезти дівчат за кордон, де вони були змушені надавати інтимні послуги.

"Організаторку протиправної схеми затримали в пункті пропуску «Устилуг» під час переміщення через кордон дівчат, серед яких була й неповнолітня особа", – повідомили в ДПСУ.

Також додали, що за фактом торгівлі людьми, вчиненого з метою сексуальної експлуатації, в тому числі щодо неповнолітньої особи, розпочали досудове розслідування.

Зловмисниці оголосили про підозру за ч.3 ст.149 КК України (Торгівля людьми). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без.

Досудове розслідування триває.