Росія атакувала освітній заклад на Харківщині, двоє людей загинули, — Синєгубов

Росія атакувала освітній заклад в селі Лук'янці Харківської області. Внаслідок влучання загинули двоє цивільних. Кількість поранених встановлюється.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Сьогодні о другій годині дня російські війська здійснили обстріл керованою авіабомбою с.Лук‘янці Липецької громади Харківського району. Двоє людей загинули, кількість поранених встановлюється. Усі цивільні", — повідомив Синєгубов.
Відомо, що авіаудар завдали по освітньому закладу села.
Інформація оновлюється.