Росія атакувала освітній заклад на Харківщині, двоє людей загинули, — Синєгубов

Відомо, що авіаудар завдали по освітньому закладу села.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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