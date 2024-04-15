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Росія атакувала освітній заклад на Харківщині, двоє людей загинули, — Синєгубов

Кількість поранених встановлюється.

Росія атакувала освітній заклад на Харківщині, двоє людей загинули, — Синєгубов
голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Фото: Facebook/Олег Синєгубов

Росія атакувала освітній заклад в селі Лук'янці Харківської області. Внаслідок влучання загинули двоє цивільних. Кількість поранених встановлюється.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні о другій годині дня російські війська здійснили обстріл керованою авіабомбою с.Лук‘янці Липецької громади Харківського району. Двоє людей загинули, кількість поранених встановлюється. Усі цивільні", — повідомив Синєгубов.

Відомо, що авіаудар завдали по освітньому закладу села. 

Інформація оновлюється.

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