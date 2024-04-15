Шмигаль назвав недоцільним перенаправлення коштів із телемарафону на Збройні сили

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль відповів на петицію щодо переспрямування коштів, призначених для виробництва телемарафонів "Єдині новини" і телеканалу "FreeДом", на фінансування безпілотників та пікапів для ЗСУ.
Як зазначено у відповіді, Шмигаль вважає це недоцільним.
"Оскільки забезпечення інформаційної безпеки є частиною державної політики у сфері національної безпеки і оборони, а реалізація єдиної інформаційної політики — пріоритетним питанням національної безпеки, то фінансування відповідних заходів є вагомою складовою протидії військовій агресії Російської Федерації проти України, зокрема в інформаційному просторі. Відповідно перерозподіл зазначених у петиції видатків шляхом їх спрямування на потреби інших складових сектору безпеки та оборони не є доцільним", – йдеться у відповіді на петицію.
Також прем’єр додав, що уряд системно працює над залученням фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, зокрема міжнародної допомоги, на задоволення потреб і підвищення спроможностей ЗСУ.
Петиція набрала 29 562 голоси за неповних три місяці: із 17 січня по 3 квітня 2024 року.
У ній йшлося про те, що телемарафони "Єдині новини" та "Фрідом" є надзвичайно дорогими для державного бюджету.
"За 2022 та 2023 роки на них було витрачено 2,13 млрд грн. За цю суму можна було б купити 21 515 квадрокоптерів DJI Mavic 3 або 4000 пікапів в доброму стані. На 2024 рік на фінансування телемарафонів вже заклали майже 2 млрд гривень", – зазначив автор, Павло Білоус.
- На початку квітня міністерство культури та інформаційної політики підтвердило телеканалам, які беруть участь у телемарафоні "Єдині новини", статус критично важливих для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
- Перед тим, 29 березня голова Рахункової палати України Ольга Піщанська сказала, що Рахункова палата перевірить ефективне і цільове використання бюджетних коштів на фінансування телемарафону, коли з'явиться можливість.
- Також 1 квітня голова Комітету Ради зі свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що якщо до кінця року не буде повернення хоча б часткової довіри до єдиного телемарафону новин, потрібно буде думати над його завершенням.
- Телемарафон транслюється в ефірі кількох загальнонаціональних каналів з 26 лютого 2022 року після початку широкомасштабного вторгнення Росії. Низка телеканалів почала спільне мовлення в рамках телемарафону: "Рада", 1+1, "Суспільне", ICTV/СТБ, "Інтер" та "Україна 24", який потім замінив канал "Ми Україна".
- За даними опитувань, 50% українців не дивляться національний телемарафон, 13% – дивляться регулярно, 37% – час від часу. 14% опитаних серед тих, хто регулярно/час від часу дивиться телемарафон, повністю довіряють інформації в ефірах телемарафону, 57% – скоріше довіряють, 14% – скоріше не довіряють, 3% – цілком не довіряють, 12% – не змогли визначитися з відповіддю.
- 21% опитаних вважають, що трансляцію телемарафону потрібно скасовувати, 20% – скоріше скасовувати, 24% – скоріше не скасовувати, 14% – не потрібно скасовувати, 21% – не змогли визначитися з відповіддю.
- Дослідження свідчать, що довіра опитаних українців до телемарафону продовжує падати. Якщо між травнем 2022 і жовтнем 2023 частка тих, хто довіряє, знизилася з 69% до 48%, то до грудня 2023 показник знизився до 43%.
- Фінансується телемарафон із державного бюджету немалими коштами. На 2024 на телемарафон та інші інформаційні проєкти заклали 1,94 млрд гривень. В Офісі президента говорили, що не бачать причин закривати телемарафон, але обіцяли, що його буде переформатовано.