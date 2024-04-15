Шмигаль назвав недоцільним перенаправлення коштів із телемарафону на Збройні сили

Прем’єр запевнив, що уряд працює над залученням ресурсів на задоволення потреб і підвищення спроможностей ЗСУ.

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль відповів на петицію щодо переспрямування коштів, призначених для виробництва телемарафонів "Єдині новини" і телеканалу "FreeДом", на фінансування безпілотників та пікапів для ЗСУ.

Як зазначено у відповіді, Шмигаль вважає це недоцільним.

"Оскільки забезпечення інформаційної безпеки є частиною державної політики у сфері національної безпеки і оборони, а реалізація єдиної інформаційної політики — пріоритетним питанням національної безпеки, то фінансування відповідних заходів є вагомою складовою протидії військовій агресії Російської Федерації проти України, зокрема в інформаційному просторі. Відповідно перерозподіл зазначених у петиції видатків шляхом їх спрямування на потреби інших складових сектору безпеки та оборони не є доцільним", – йдеться у відповіді на петицію.

Також прем’єр додав, що уряд системно працює над залученням фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, зокрема міжнародної допомоги, на задоволення потреб і підвищення спроможностей ЗСУ.

Петиція набрала 29 562 голоси за неповних три місяці: із 17 січня по 3 квітня 2024 року.

У ній йшлося про те, що телемарафони "Єдині новини" та "Фрідом" є надзвичайно дорогими для державного бюджету.

"За 2022 та 2023 роки на них було витрачено 2,13 млрд грн. За цю суму можна було б купити 21 515 квадрокоптерів DJI Mavic 3 або 4000 пікапів в доброму стані. На 2024 рік на фінансування телемарафонів вже заклали майже 2 млрд гривень", – зазначив автор, Павло Білоус.