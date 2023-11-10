В ОП не бачать причин закривати телемарафон "Єдині новини"

Радник голови Офісу президента наголосив, що на сьогодні є "багато є можливостей, майданчиків та інструментів" для висвітлення різних точок зору.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що причиною створення телевізійного марафону "Єдині новини" було повномасштабне вторгнення Росії, яке не припинилося. Тому, за його словами, немає підстав для його припинення.

Про це Подоляк розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Я поки що не бачу підстав, щоб ми мали завершувати саме марафон як один із інструментів. Ще раз підкреслюю: в нас в Україні сьогодні є можливість отримувати плюралістичну точку зору на ті чи інші події, обговорювати. Багато є можливостей, багато є майданчиків, інструментів. У вас (Радіо Свобода, – ред.) також можна проводити будь-які дискусії. Ви отримуєте велику кількість глядачів, слухачів які будуть достатньо зацікавлені в тому, щоб отримати ваші експертні позиції. І це ж говорить про те, що ландшафт не монополізований", – сказав він.

У вересні Подоляк повідомляв, що телемарафон "Єдині новини" переформатують.

8 листопада Європейська комісія рекомендувала державам ЄС почати переговори з Україною про вступ. Однак для цього Україна має виконати низку умов, зокрема, передбачити нові шляхи забезпечення післявоєнної структури плюралістичних і незалежних неонлайн-ЗМІ (зокрема телебачення), включно з довгостроковою перспективою суспільного мовника та незалежністю національного регулятора.

Нагадаємо, телемарафон транслюється в ефірі кількох загальнонаціональних каналів з 26 лютого 2022 року, після широкомасштабного вторгнення Росії.

За даними опитувань, 50% українців не дивляться національний телемарафон, 13% – дивляться регулярно, 37% – час від часу. 14% опитаних серед тих, хто регулярно / час від часу дивиться телемарафон, повністю довіряють інформації в ефірах телемарафону, 57% – скоріше довіряють, 14% – скоріше не довіряють, 3% – цілком не довіряють, 12% – не змогли визначитися з відповіддю.

21% опитаних вважають, що трансляцію телемарафону потрібно скасовувати, 20% – скоріше скасовувати, 24% – скоріше не скасовувати, 14% – не потрібно скасовувати, 21% – не змогли визначитися з відповіддю.