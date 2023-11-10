Загалом, оборонний бюджет на наступний рік складе 15,2% ВВП, а саме 1,164 трлн грн.

Міністерство оборони України повідомило, як буде розподілений оборонний бюджет на 2024 рік.

Верховна Рада ухвалила закон “Про Державний бюджет України на 2024 рік”. Видатки Міністерства оборони складатимуть 1 трильйон 164 мільярди 48 мільйонів 728 тисяч 400 гривень.

862 мільярди або 74,1% – на утримання військовослужбовців Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту. Ці гроші підуть на виплату грошового забезпечення та заробітної плати, харчування, придбання форми, амуніції та засобів індивідуального захисту у вітчизняних виробників.

265,4 мільярда або 22,8% – на закупівлю зброї, техніки, БПЛА та боєприпасів, а також відновлення пошкодженої під час бойових дій техніки.

36 мільярдів або 3,1% – на експлуатаційні витрати та відновлення інфраструктури ЗСУ.

663,7 мільйона або 0,06% - на забезпечення роботи апарату Міністерства оборони.

Фото: Міноборони

Нагадаємо, Міноборони пропонує спростити закупівлі "цивільних дронів". Відповідну постанову передали в Кабмін для затвердження.

Також зазначимо, що міністр оборони затвердив Концепцію військової кадрової політики Міноборони. Вона передбачає, зокрема, що ЗСУ перейдуть на військову службу за контрактом до 2028 року.