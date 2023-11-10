Міністерство оборони України повідомило, як буде розподілений оборонний бюджет на 2024 рік.
Верховна Рада ухвалила закон “Про Державний бюджет України на 2024 рік”. Видатки Міністерства оборони складатимуть 1 трильйон 164 мільярди 48 мільйонів 728 тисяч 400 гривень.
862 мільярди або 74,1% – на утримання військовослужбовців Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту. Ці гроші підуть на виплату грошового забезпечення та заробітної плати, харчування, придбання форми, амуніції та засобів індивідуального захисту у вітчизняних виробників.
265,4 мільярда або 22,8% – на закупівлю зброї, техніки, БПЛА та боєприпасів, а також відновлення пошкодженої під час бойових дій техніки.
36 мільярдів або 3,1% – на експлуатаційні витрати та відновлення інфраструктури ЗСУ.
663,7 мільйона або 0,06% - на забезпечення роботи апарату Міністерства оборони.
Нагадаємо, Міноборони пропонує спростити закупівлі "цивільних дронів". Відповідну постанову передали в Кабмін для затвердження.
Також зазначимо, що міністр оборони затвердив Концепцію військової кадрової політики Міноборони. Вона передбачає, зокрема, що ЗСУ перейдуть на військову службу за контрактом до 2028 року.