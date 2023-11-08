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Міноборони пропонує спростити закупівлі "цивільних дронів"

Відповідну постанову передали в Кабмін для затвердження.

Міноборони пропонує спростити закупівлі "цивільних дронів"
Фото: Міноборони

Міністерство оборони підготувало постанову, яка дозволить державному замовнику купувати безпілотники цивільного призначення (Дрони DJI та Autel, FPV-коптери) без жодних додаткових регуляцій.

Про це йдеться в повідомленні міністерства у соцмережах.

Відомство і військові частини нарешті зможуть купувати «цивільні дрони», які класифікуються як дрони тактичного рівня. 

Постанову передали в Кабмін для затвердження та підписання. 

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Нагадаємо, Україна разом з іноземними партнерами вже виготовляє безпілотник-камікадзе, який здатен літати на 1000 кілометрів. Сили оборони України замовляють ці апарати

В комітеті Верховної Ради з нацбезпеки закликають збільшити кількість центрів підготовки операторів БПЛА. Міністерство оборони України вже завізувало директиву щодо збільшення кількості таких навчальних центрів.

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