Міноборони пропонує спростити закупівлі "цивільних дронів"

Відповідну постанову передали в Кабмін для затвердження.

Міністерство оборони підготувало постанову, яка дозволить державному замовнику купувати безпілотники цивільного призначення (Дрони DJI та Autel, FPV-коптери) без жодних додаткових регуляцій.

Про це йдеться в повідомленні міністерства у соцмережах.

Відомство і військові частини нарешті зможуть купувати «цивільні дрони», які класифікуються як дрони тактичного рівня.

Постанову передали в Кабмін для затвердження та підписання.

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