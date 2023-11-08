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ДБР вважає нещасний випадок основною версією загибелі помічника Залужного

Серед інших версій - вбивство на замовлення російських спецслужб.

ДБР вважає нещасний випадок основною версією загибелі помічника Залужного
Геннадій Частяков

Державне бюро розслідувань вважає нещасний випадок в результаті необережного поводження з боєприпасами основною версією загибелі Геннадія Частякова, помічника Головнокомандувача ЗСУ. 

Про це повідомляє пресслужба ДБР. 

“За версією слідства, трапився нещасний випадок в результаті необережного поводження з вибуховим пристроєм”, – зазначила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.

Вона додала, що у кримінальному провадженні також розглядаються інші можливі версії:

  • вбивство на замовлення спецслужб рф;
  • вбивство на ґрунті неприязних відносин;
  • спроба вбивства спецслужбами рф іншого офіцера Апарату Головнокомандувача ЗС України.

Нагадаємо, вчора поліція Київської області повідомила, що справою про загибель помічника Залужного займатиметься ДБР. Підзвітність справи визначила прокуратура.

Зазначимо, що трагедія сталася 6 листопада. Майор святкував день народження у родинному колі. В одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У результаті Частяков загинув. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що гранату загиблому подарував його колега.

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