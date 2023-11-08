Українським військовим вдалося перекинули певну кількість бронетехніки на лівий берег Херсонщини, – ISW

Також, як стверджує ISW, українські бійці у цьому районі продовжують масштабніші, ніж зазвичай, наземні операції.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на російські джерела повідомляє, що українські сили перекинули певну кількість бронетехніки на лівий берег Херсонської області та продовжують масштабніші, ніж зазвичай, наземні операції з угрупованням легкої піхоти розміром приблизно в батальйон.

Зокрема, проросійські блогери поширюють фото українського плавучого транспортеру, який перевозить БМП до Кринок. Інші блогери повідомили, що українська БМП самостійно форсувала Дніпро біля Кринок.

Окремі російські “воєнкори” стверджували, що один або два українських плавучих транспортери перетнули Дніпро біля Кринок, тоді як інші стверджували, що українські сили перекинули в цей район кілька невстановлених броньованих машин.

Також “воєнкори” скаржилися, що понад 300 українських військовослужбовців (приблизно один батальйон) діють на східному березі в районі Кринок, і продовжують стверджувати, що українські сили утримують позиції в центрі Кринок і прилеглих районах.

Нагадаємо, внаслідок удару ЗСУ по командному пункту ворога на Арабатській стрілці 1 листопада загинули три старших офіцери штабу “Дніпро”. Командний пункт був замаскований та розміщувався в пансіонатах «Юний» та «Блакитне полум'я» біля села Стрілкове Генічеського району.