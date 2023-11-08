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Мешканка Костянтинівки передавала окупантам інформацію про розташування української артилерії, зокрема “Хаймарсів”, – СБУ

Зараз жінка перебуває під вартою. Їй загрожує до восьми років тюрми.

Мешканка Костянтинівки передавала окупантам інформацію про розташування української артилерії, зокрема “Хаймарсів”, – СБУ
Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про викриття ще однієї інформаторки спецслужб ворога поблизу передової на Донеччині. 

“Зловмисниця збирала розвіддані про дислокацію та переміщення українських військ, які залучені до контрнаступальних операцій в районі Бахмута. Насамперед вона намагалась встановити координати вогневих позицій ствольної та реактивної артилерії ЗСУ, у тому числі артсистем HIMARS”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також її цікавили напрямки польотів бойової авіації та маршрути руху важкої бронетехніки українських захисників.

За даними слідства, ворожа поплічниця проводила розвідувальну діяльність за місцем свого проживання – в районі міста Костянтинівка. Зловмисниця виходила на місцевість та спостерігала за переміщенням військової техніки ЗСУ, а також випитувала "потрібні" відомості у знайомих під виглядом побутових розмов.

Отриману інформацію вона "зливала" до чотирьох Телеграм-каналів, які були створені російськими спецслужбами для відслідковування локацій Сил оборони України.

Співробітники СБУ задокументували злочинні дії фігурантки та затримали її за місцем проживання. У неї вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для передачі розвідвідомостей агресору.

Як встановило слідство, жінка підписалась на ворожі інтернет-ресурси ще на початку цього року та згодом почала публікувати там свої "дописи" з орієнтовними геолокаціями ЗСУ на території регіону.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі вона перебуває під вартою. Триває розслідування. Зловмисниці загрожує до восьми років тюрми.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала колаборанта, який навів "Іскандер" на житлові будинки в Харкові. Унаслідок ракетного удару росіян загинуло двоє людей, зокрема десятирічний хлопчик.

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