Мешканка Костянтинівки передавала окупантам інформацію про розташування української артилерії, зокрема “Хаймарсів”, – СБУ

Зараз жінка перебуває під вартою. Їй загрожує до восьми років тюрми.

Служба безпеки України повідомила про викриття ще однієї інформаторки спецслужб ворога поблизу передової на Донеччині.

“Зловмисниця збирала розвіддані про дислокацію та переміщення українських військ, які залучені до контрнаступальних операцій в районі Бахмута. Насамперед вона намагалась встановити координати вогневих позицій ствольної та реактивної артилерії ЗСУ, у тому числі артсистем HIMARS”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також її цікавили напрямки польотів бойової авіації та маршрути руху важкої бронетехніки українських захисників.

За даними слідства, ворожа поплічниця проводила розвідувальну діяльність за місцем свого проживання – в районі міста Костянтинівка. Зловмисниця виходила на місцевість та спостерігала за переміщенням військової техніки ЗСУ, а також випитувала "потрібні" відомості у знайомих під виглядом побутових розмов.

Отриману інформацію вона "зливала" до чотирьох Телеграм-каналів, які були створені російськими спецслужбами для відслідковування локацій Сил оборони України.

Співробітники СБУ задокументували злочинні дії фігурантки та затримали її за місцем проживання. У неї вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для передачі розвідвідомостей агресору.

Як встановило слідство, жінка підписалась на ворожі інтернет-ресурси ще на початку цього року та згодом почала публікувати там свої "дописи" з орієнтовними геолокаціями ЗСУ на території регіону.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі вона перебуває під вартою. Триває розслідування. Зловмисниці загрожує до восьми років тюрми.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала колаборанта, який навів "Іскандер" на житлові будинки в Харкові. Унаслідок ракетного удару росіян загинуло двоє людей, зокрема десятирічний хлопчик.