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Окупанти вдарили ймовірно, “Смерчем” по селу на Донеччині, троє людей загинули

Пошкоджено та зруйновано понад десяток приватних будинків.

Окупанти вдарили ймовірно, “Смерчем” по селу на Донеччині, троє людей загинули
Фото: Офіс Генпрокурора

Окупанти завдали удару, ймовірно, “Смерчем” по селу на Донеччині. 

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За даними слідства, 7 листопада 2023 року, о 19:45, російська армія вдарила, ймовірно, із реактивної системи залпового вогню "Смерч" по с. Багатир Волноваського району. 

В епіцентрі влучання опинилась щільна житлова забудова, поруч з якою відсутні будь-які військові об’єкти. В результаті вибухів пошкоджено та зруйновано понад десяток приватних будинків. 

Під завалами одного з них, у цегляному підвалі, під час проведених рятувально-пошукових робіт виявлено тіла трьох загиблих цивільних – це чоловік 58 років, його 60-річна дружина, а також їх 33-річний сусід.  

Також пошкоджено господарські споруди й три автомобілі. 

Нагадаємо, за добу ворог понад 100 разів обстрілював Херсонську область. Через російську агресію одна людина загинула, ще одна була поранена.

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