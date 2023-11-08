Окупанти завдали удару, ймовірно, “Смерчем” по селу на Донеччині.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, 7 листопада 2023 року, о 19:45, російська армія вдарила, ймовірно, із реактивної системи залпового вогню "Смерч" по с. Багатир Волноваського району.

В епіцентрі влучання опинилась щільна житлова забудова, поруч з якою відсутні будь-які військові об’єкти. В результаті вибухів пошкоджено та зруйновано понад десяток приватних будинків.

Під завалами одного з них, у цегляному підвалі, під час проведених рятувально-пошукових робіт виявлено тіла трьох загиблих цивільних – це чоловік 58 років, його 60-річна дружина, а також їх 33-річний сусід.

Також пошкоджено господарські споруди й три автомобілі.

Нагадаємо, за добу ворог понад 100 разів обстрілював Херсонську область. Через російську агресію одна людина загинула, ще одна була поранена.