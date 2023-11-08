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Внаслідок російського обстрілу на Харківщині загинув чоловік

За попередніми даними, удар був завданий з РСЗВ “Ураган”.

Внаслідок російського обстрілу на Харківщині загинув чоловік
Фото: Пресслужба Харківської обласної прокуратури

Військовослужбовці ЗС РФ 7 листопада обстріляли смт Купʼянськ-Вузловий Харківської області з РСЗВ та артилерії. 

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

“За попередніми даними, удар був завданий з РСЗВ «Ураган». У результаті обстрілу пошкоджено житлові будинки, будівлю вокзалу, гаражі та автівку”, - йдеться у поовідомленні. 

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Пізніше російська армія обстріляла з артилерії с. Осиново наа Харківщині. Пошкоджень зазнали будинок, господарча споруда та легковий автомобіль. 

Згодом стало відомо, що через російський обстріл смт Купʼянск-Вузловий загинув 57-річний мирний житель.

Нагадаємо, кіберфахівці Служби безпеки затримали агента головного управління генштабу збройних сил Росії (відомого як ГРУ), який скоригував повітряну атаку РФ на Харків 6 жовтня цього року.

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