Внаслідок російського обстрілу на Харківщині загинув чоловік

За попередніми даними, удар був завданий з РСЗВ “Ураган”.

Військовослужбовці ЗС РФ 7 листопада обстріляли смт Купʼянськ-Вузловий Харківської області з РСЗВ та артилерії.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

“За попередніми даними, удар був завданий з РСЗВ «Ураган». У результаті обстрілу пошкоджено житлові будинки, будівлю вокзалу, гаражі та автівку”, - йдеться у поовідомленні.

Пізніше російська армія обстріляла з артилерії с. Осиново наа Харківщині. Пошкоджень зазнали будинок, господарча споруда та легковий автомобіль.

Згодом стало відомо, що через російський обстріл смт Купʼянск-Вузловий загинув 57-річний мирний житель.

Нагадаємо, кіберфахівці Служби безпеки затримали агента головного управління генштабу збройних сил Росії (відомого як ГРУ), який скоригував повітряну атаку РФ на Харків 6 жовтня цього року.