Львівська політехніка про скандал із Фаріон: Заклад не несе відповідальності за її висловлювання поза університетом

Зате у виші похвалилися кодексом "корпоративної культури, який визначає моральні принципи, правила та норми спілкування і поведінки учасників академічної спільноти нашого університету".

Національний університет «Львівська політехніка» прокоментував репліку своєї викладачки, нардепки 7-го скликання Ірини Фаріон про російськомовних військових.

Про це йдеться на сайті вишу.

Університет заявив, що по-різному допомагає українським військовим і що серед них є його студенти, викладачі, працівники і випускники.

"Беззаперечно, кожен воїн, який боронить нашу землю і наш народ, незалежно від віросповідання чи мови спілкування, заслуговує найвищої поваги і вдячності. І це ― непорушна позиція нашого університету", - йдеться в заяві.

У виші є "кодекс корпоративної культури, який визначає моральні принципи, правила та норми спілкування і поведінки учасників академічної спільноти нашого університету".

"Однак Львівська політехніка не несе відповідальності за висловлювання працівників та студентів поза університетом", - підсумували в закладі.

Нагадаємо, у програмі журналістки Яніни Соколової Фаріон заявила, що не може вважати українцями російськомовних бійців «Азову» і 3-ї штурмової бригади, якщо вони не можуть вивчити українську.

Тоді Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до правоохоронців та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення для перевірки висловлювань Фаріон.

Екскомандир полку "Азов", майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін у своєму телеграмі написав, що ніхто не давав Фаріон "права відкривати рота у бік бійців Азова, Третьої штурмової чи будь-якого іншого підрозділу української армії" та послав науковицю вслід за російським кораблем. Також військовий закликав правоохоронні органи відреагувати на заяви ексдепутатки.