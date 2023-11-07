В заповіднику “Межибіж” ліквідували пошкодження внаслідок російських обстрілів

Зараз у заповіднику під основним дахом облаштовують додатковий на випадок чергових обстрілів.

У Державному історико-культурному заповіднику “Межибіж” у Хмельницькій області ліквідували всі пошкодження, які були завдані російським обстрілом.

Про розповів директор заповідника Олег Погорілець, передає Укрінформ.

“Всі пошкодження, які були виявлені в процесі огляду одразу після вибуху, тобто розбиті вікна, вибиті двері, шибки, зірваний дах, ми усунули. Ми усе робили своїми руками за допомоги наших друзів та волонтерів, а також завдяки підтримці Західноукраїнської спілки музеїв та фонду ALIPH”, - розповів очільник заповіднику.

Погорілець зазначив, що у заповіднику під основним дахом облаштовують додатковий на випадок чергових обстрілів.

Додатковий дах захищатиме приміщення, де розташовані експозиції та фонди, від потрапляння води, якщо основний дах буде пошкоджено.

У заповіднику найбільша потреба зараз у плівці, дерев’яних рейках та OSB-плитах, уточнив директор “Межибіжа”.

Нагадаємо, в ЮНЕСКО засудили черговий обстріл Одеси, який здійснили російські військові вчора ввечері. Внаслідок атаки були пошкоджені 32 житлових будинки, зокрема будівля Національного художнього музею.