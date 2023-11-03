13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix

Останній місяць осені пропонує багато цікавих новинок: анімований серіал про Японію XVII століття, останній сезон серіалу «Корона», спін-офф із персонажами книжки «Олівер Твіст» та документальні фільми про їжу, християнські реліквії й мафію. Також листопад пропонує багато «вперше»: перша світова прем’єра українського проєкту на Netflix, перший івритомовний серіал на тому ж стримінгу, перша можливість побачити християнські скарби, що формували історію.

"Таємниці християнських реліквій"

Фото: Netflix

Коли: 01.11.2023

Де дивитися: Netflix

Подорожуючи святими місцями по всьому світу, новий документальний серіал від Netflix досліджує таємниці легендарних скарбів християнства. Від Тернового вінця до Святого Ґрааля — ці заповітні реліквії надихали мільйони людей протягом століть. Овіяні міфами та легендами, пов’язані із чудесами, вони формували історію людства. Світова аудиторія вперше зможе побачити їх разом та дізнатися про приховану силу й містику втаємничених священних предметів.

"Перші дні"

Коли: 1.11.2023

Де дивитися: Netflix

Уперше світова прем’єра українського проєкту відбулася на Netflix — на 18 європейських країн одночасно. Серіал розповість шість історій, натхненних реальними подіями. Сюжет розгортається в Києві на початку повномасштабного вторгнення. Автори проєкту надихались історіями містян, які залишалися в столиці в лютому-березні 2022 року. Персонажі та персонажки — це звичайні люди, в дім до яких прийшла війна та небезпека. Тепер вони мають бути відважними та приймати важливі рішення.

«Для нас цей серіал не тільки тригер — згадати, як це було, — але й ще одне нагадування, як горе нас об’єднало і як ми всі повірили в себе й одне одного, стали одне для одного двома стінами» — розповіла продюсерка серіалу Анна Єлісєєва.

"Дівчина з сигаретою"

Коли: 02.11.2023

Де дивитися: Netflix

Індонезійський серіал заснований на романі Ратіг Кумали з Джакарти. Ця історична драма розповідає історію Дасії, чия пристрасть — вигадувати ідеальні рецепти гвоздичних індонезійських сигарет, відомих як кретек. Серіал торкається теми прав жінок та занурює в історію палкого кохання на тлі індонезійської індустрії кретеку та подій 1960-х років.

Над серіалом працювали Іфа Ісфансія та Каміла Андіні. Минулого року фільм Андіні «Раніше, зараз і потім» був номінований на “Золотого ведмедя” Берлінського кінофестивалю.

"Все те незриме світло"

Коли: 02.11.2023

Де дивитися: Netflix

Мінісеріал із чотирьох частин розповідає історії сліпої французької дівчини на ім’я Марі-Лор та німецького солдата на ім’я Вернер. Їхні шляхи перетинаються в окупованій Франції під час Другої світової війни. Вони намагаються вижити та врятувати близьких людей, яких так люблять.

Серіал заснований на однойменному романі Ентоні Дорра, який отримав Пулітцерівську премію. Режиром серіалу став Шон Леві, відомий роботою «Рожева пантера», серією фільмів «Ніч у музеї», та продюсуванням успішного серіалу «Дивні дива». У серіалі знялися Г’ю Лорі, Марк Раффало, Ларс Айдінгер та інші.

"Блакитноокий самурай"

Коли: 03.11.2023

Де дивитися: Netflix

Новий анімований серіал для дорослих розповість про Японію XVII століття. У ті часи кордони країни були закриті для зовнішнього світу, а її громадяни ніколи не бачили білих людей за винятком рідкісних випадків нелегальної торгівлі. Головна героїня Мізу дізнається, що на момент її народження в Японії було лише четверо білих чоловіків, і понад усе прагне вбити їх. Адже один із них повинен бути її батьком, який зробив Мізу «породженням ганьби». Але помста — це не жіноча справа, тож Мізу мусить виконувати свою місію, приховуючи стать та блакитні очі.

До Мізу приєднуються Рінґо, завзятий виробник соба, який мріє про велич; Тайґен, пихатий самурай; і принцеса Акемі.

"Bros"

Фото: deadline.com

Коли: 09.11.2023

Де дивитися: Netflix

Восьмисерійний серіал розповідає історію двох найкращих друзів — Піні та Ніссо з Єрусалиму. Вони тримають бар і фанатіють від футбольної команди «Бейтар». Однак їхній дружбі доведеться пройти випробування під час непростих життєвих ситуацій. Їхній бар закривають, а улюблена команда має зіграти найважливіший матч у своїй історії.

Bros став першим івритомовним серіалом на стримінговій платформі Netflix. Його зйомки проходили в Ізраїлі, Польщі, Грузії та Україні.

"Як стати босом мафії"

Фото: Netflix

Коли: 14.11.2023

Де дивитися: Netflix

Netflix випускає третю частину документального серіалу «Як стати», що складається із шести частин. Перша частина «Як стати тираном» розповідала про світових лідерів минулого та сьогодення. Друга частина «Як стати лідером культу» зосередилася на правилах гри навколорелігійних груп і розподілу влади всередині них.

Головним героєм третьої частини, що розповідає про мафіозних босів минулих років, стане Джон Готті. Це сумнозвісний кримінальний авторитет сім’ї Гамбіно, яка діяла в Нью-Йорку. Готті став босом мафії в 1985 році, вбивши Пола Кастеллано. За роки перебування на чолі сім’ї Готті здобув репутацію безжального й особливо жорстокого мафіозі. Його правлінню прийшов кінець після арешту на початку 1990-х років.

Серіал міститиме сценарні фрагменти, інтерв’ю та навіть анімаційні моменти.

"Зворотній зв’язок"

Коли: 15.11.2023

Де дивитися: Netflix

Польський серіал, знятий за мотивами роману Якуба Жулчека. Стрічка розповідає про залежного від алкоголю колишнього рок-музиканта Марціна Каню, який вирушає в божевільну подорож найтемнішими куточками Варшави та — паралельно — людської психіки. Його мета — знайти свого зниклого сина.

"Корона". 6 сезон

Коли: 16.11.2023

Де дивитися: Netflix

Виходить останній, шостий сезон уже культового серіалу «Корона», який розповідає про життя та правління королеви Єлизавети ІІ. Перші чотири епізоди вийдуть 16 листопада 2023 року, а решта шість — 14 грудня 2023 року. Це єдиний сезон серіалу, який знімався вже після смерті королеви.

Події шостого сезону розгортатимуться між 1997 і 2005 роками й покажуть прем’єрство Тоні Блера, смерть принцеси Діани, весілля Едварда, графа Уессекського, і Софі Ріс-Джонс, смерть принцеси Маргарет, ранні стосунки принца Вільяма й Кейт Міддлтон, а також весілля принца Чарльза й Камілли Паркер-Боулз.

"Левова частка: Як афроамериканська кухня змінила Америку". 2 сезон

Фото: Netflix

Коли: 22.11.2023

Де дивитися: Netflix

Якщо вас заспокоюють та надихають красиві кадри страв та процесу приготування, то цей документальний серіал від Netflix — для вас. Перший сезон показав стійкість і винахідливість чорношкірих кухарів, які формували американську кухню з моменту прибуття перших кораблів із рабами. Простота та витонченість у поєднанні смаків перехрещуються зі складними історичними подіями. Серіал базується на книжці історикині та дослідниці їжі Джесіки Б. Гарріс.

"Майже нормальна родина"

Коли: 24.11.2023

Де дивитися: Netflix

Новий скандинавський трилер, заснований на високо оціненому романі шведського автора Маттіаса Едвардссона. Книга отримала схвальні відгуки в усьому світі.

У центрі сюжету — сім’я Санделлів, що складається зі священика Адама, адвоката Ульріки та їхньої 19-річної доньки Стелли. Вони живуть, здавалося б, ідеальним життям у зручному та безтурботному передмісті Лунда, що у Швеції. Та один-єдиний день може змінити все. Стелла потрапляє під варту за звинуваченням у вбивстві. Її спустошені батьки не знають, що робити. Що ж сталося? Вони хочуть допомогти Стеллі, але чи знають вони свою доньку достатньо добре?

"Спритний хитрун"

Фото: Hulu

Коли: 29.11.2023

Де дивитися: Disney+

«Спритний хитрун» — спін-офф, герої якого — персонажі книги Чарльза Діккенса «Олівер Твіст».

В Австралії 1850-х років Джек Докінз працює відомим хірургом. Однак одна зустріч здатна перевернути його життя. Коли в місто прибуває старий знайомий, Джек згадує про схильність до злочинного життя, що залишилася із часів, коли він був кишеньковим злодієм у Лондоні на прізвисько «Спритний хитрун». Головну роль у серіалі зіграє Томас Сангстер.

"Готові"

Коли: 30.11.2023

Де дивитися: Netflix

«Готові» — це екшн-комедія, що розповідає історію елітної команди спецпризначенців, яка намагається запобігти смертельній загрозі для Лас-Вегаса. Після святкової вечірки з випивкою, наркотиками та сексом, команда виявляє, що бомба, яку вони знешкодили, була фальшивкою. Тепер уже сп’янілій команді доводиться боротися зі своїми вадами, долати особисті проблеми, знайти справжню бомбу і врятувати світ.