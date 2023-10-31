В Чернігові розпочала роботу місія ЮНЕСКО

Після того, як буде зібрана відповідна документація та інформація, буде підготовлено план реабілітації пошкоджених об’єктів.

Протягом тижня місія ЮНЕСКО в Чернігові оцінюватиме пошкодження, завдані пам’яткам культурної спадщини міста в результаті російських ракетних атак.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

“Місія планує зібрати дані про пошкоджені об’єкти, серед яких П’ятницька церква, Антонієві печери, Чернігівський обласний академічний музично-драматичний театр імені Т.Г. Шевченка та інші”, - йдеться у повідомленні.

Після того, як буде зібрана відповідна документація та інформація, буде підготовлено план реабілітації цих об’єктів.

У роботі місії беруть участь представники міжнародних організацій, зокрема ІККРОМ та ЮНЕСКО, а також вітчизняні фахівці в галузі культури.

Нагадаємо, на початку жовтня у Чернігові почала працювати комісія Мінкультури, яка за результатами інвентаризації визначить заходи для збереження майна Національного архітектурно-історичного заповідника “Чернігів стародавній”.