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Українська стрічка “La Palisiada” отримала приз за найкращий ігровий фільм на кінофестивалі Ukraina Festiwal Filmowy у Варшаві

У конкурсі ігрового кіно почесну грамоту отримав фільм Ірини Цілик “Я і Фелікс”.

Українська стрічка “La Palisiada” отримала приз за найкращий ігровий фільм на кінофестивалі Ukraina Festiwal Filmowy у Варшаві
Фото: Держкіно

Фільм “Ля Палісіада” режисера Філіпа Сотниченка отримав приз як найкращий ігровий фільм на кінофестивалі Ukraina Festiwal Filmowy, який відбувався у Варшаві.

Про це повідомляє Держкіно.

Також журі відмітило спеціальною відзнакою операторську роботу Володимира Усика.

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Нагороди отримали також інші українські фільми та актори:

  • У конкурсі ігрового кіно почесну грамоту отримав фільм Ірини Цілик “Я і Фелікс”, також журі відзначило акторську гру Владислава Балюка.
  • Відзнака за кращий художній фільм: “Люксембург, Люксембург”, режисер Антоніо Лукич
  • Почесна відзнака найкращій актрисі: Ірма Вітовська у фільмі “Королі репу”
  • Почесна відзнака найкращій актрисі: Каріна Химчук у фільмі “Ти мене любиш?”

В Держкіно нагадали, що з жовтня до грудня кінофестиваль Ukraina Festiwal Filmowy відбудеться в інших польських містах: Вроцлав, Краків, Познань, Ополе, Ґданськ, Ґливиці, Плоцьк, Гожув-Велькопольський та інших.

Нагадаємо, український фільм режисера Дениса Тарасова “БожеВільні / Diagnosis: Dissent” отримав приз глядацьких симпатій на Варшавському міжнародному кінофестивалі.

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