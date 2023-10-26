Українська стрічка “La Palisiada” отримала приз за найкращий ігровий фільм на кінофестивалі Ukraina Festiwal Filmowy у Варшаві

У конкурсі ігрового кіно почесну грамоту отримав фільм Ірини Цілик “Я і Фелікс”.

Фільм “Ля Палісіада” режисера Філіпа Сотниченка отримав приз як найкращий ігровий фільм на кінофестивалі Ukraina Festiwal Filmowy, який відбувався у Варшаві.

Про це повідомляє Держкіно.

Також журі відмітило спеціальною відзнакою операторську роботу Володимира Усика.

Нагороди отримали також інші українські фільми та актори:

У конкурсі ігрового кіно почесну грамоту отримав фільм Ірини Цілик “Я і Фелікс”, також журі відзначило акторську гру Владислава Балюка.

Відзнака за кращий художній фільм: “Люксембург, Люксембург”, режисер Антоніо Лукич

Почесна відзнака найкращій актрисі: Ірма Вітовська у фільмі “Королі репу”

Почесна відзнака найкращій актрисі: Каріна Химчук у фільмі “Ти мене любиш?”

В Держкіно нагадали, що з жовтня до грудня кінофестиваль Ukraina Festiwal Filmowy відбудеться в інших польських містах: Вроцлав, Краків, Познань, Ополе, Ґданськ, Ґливиці, Плоцьк, Гожув-Велькопольський та інших.

Нагадаємо, український фільм режисера Дениса Тарасова “БожеВільні / Diagnosis: Dissent” отримав приз глядацьких симпатій на Варшавському міжнародному кінофестивалі.