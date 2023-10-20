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Український мультфільм “Мавка” виходить у прокат в Південній Кореї

Сюжет “Мавки” цікавить як дорослих, так і дітей завдяки магії української автентичності.

Український мультфільм “Мавка” виходить у прокат в Південній Кореї
Фото: Скріншот з відео

Український анімований фільм “Мавка” офіційно виходить у прокат в кінотеатрах Південної Кореї.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

“Сюжет “Мавки” цікавить як дорослих, так і дітей завдяки магії української автентичності, яскравим зображенням українських мотивів та чудовому розповіданню”, - йдеться у повідомленні.

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Держкіно також оприлюднило відео, на якому можна послухати, як звучить “Мавка” корейською.

Нагадаємо, з 15 серпня на території США мультфільм “Мавка” можна переглянути онлайн. Мультфільм англійською можна переглянути на iTunes / Apple TV, Amazon Prime Video, Vudu, Microsoft та Spectrum OnDemand.

А пізніше українська анімаційна стрічка “Мавка” стартувала в прокаті Латинської Америки.

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