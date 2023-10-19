Фото: Товариство українців у Фінляндії

У Фінляндії уперше пройшли виступи гурту "Хорея Козацька", що цьогоріч отримав Шевченківську премію. Два концерти відбулися в рамках першого Сезону культури України у Фінляндії / UKRAINE SEASON, організованого ГО Товариство українців у Фінляндії.

15 жовтня гурт виступив у місті Тампере. Концерт пройшов у центральному міському соборі, збудованому в стилі національного романтизму визначним фінським архітектором Ларсом Сонком і прикрашений фресками авторства Гуґо Сімберґа. За словами організаторів, музика давньої та модерної України по-особливому звучала під склепінням цього храму.

“Ще один потужний і особливий вечір української культури у нашому прекрасному соборі. Багато пам'ятних моментів, сліз, щастя і надії закладено у музиці і поезії, що протягом століть створювали в Україні”, — описав виступ Матті Посіо, головний редактор видання Lännen Media Oy.

Фото: Товариство українців у Фінляндії

16 жовтня “Хорея” виступила в унікальній гельсінській Церкві у скелі. Як і у Тампере, в Гельсінкі публіка дуже щиро реагувала на виконувані композиції, що представляють українську музичну культуру від XVII і до XIX століття.

Наприкінці концерту своїми враженнями поділився один з гостей, депутат фінського парламенту Петер Остман: “Дякую чудовим артистам, які заграли таку неймовірну музику. Маю честь сказати від усього фінського парламенту — ми всі підтримуємо Україну”.

Під час концертів організаторам вдалося зібрати 8428.81 євро, які будуть використані для закупівлі евакуаційних авто для України. В реаізації проєкту взяли участь парафії Тьольо і собору Тампере; заходи відбулися за підтримки Міністерства освіти і культури Фінляндії, Центру промоції мистецтв у Фінляндії і міста Гельсінкі.

Фото: Товариство українців у Фінляндії

Фото: Товариство українців у Фінляндії

Фото: Товариство українців у Фінляндії

Фото: Товариство українців у Фінляндії

Фото: Товариство українців у Фінляндії

Фото: Товариство українців у Фінляндії

Сезон культури України у Фінляндії / UKRAINE SEASON – це мультидисциплінарний проект, який презентує культуру України, торкаючись при цьому поточної ситуації в країні та підтримуючи українських митців, які втратили можливість продуктивно працювати внаслідок вторгнення Росії. Цілі проекту – представити досягнення українських митців фінському глядачеві та познайомити цих митців із фінськими колегами. Важливо висвітлити культуру України, яка перебуває під загрозою знищення. В рамках Сезону проходять Українська програма на Гельсінському книжковому ярмарку, фестиваль Українські кінодні, концерти і театральна вистава.