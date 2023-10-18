У справі вбивства операторки Гатчінс виявили нові факти, Болдуїн знову постане перед судом

Прокурори Нью-Мексико планують знову пред’явити актору Алеку Болдуїну обвинувачення у ненавмисному вбивстві операторки Галини Гатчінс на знімальному майданчику у жовтні 2021 року.

Про це пише BBC.

Прокуратура зняла звинувачення з актора у квітні лише за два тижні до початку суду над ним.

Однак через “додаткові факти” прокурори винесли справу на повторний розгляд великим журі. Суд розпочнеться 16 листопада.

Адвокати Болдуїна заявили, що слідчі “помилилися”. “На жаль, жахлива трагедія перетворилася на це помилкове судове переслідування. Ми відповімо на будь-які звинувачення у суді”, − йдеться у їхній заяві.

Болдуїн практикувався у стрільбі з пістолета на фільмуванні вестерну “Іржа” на ранчо неподалік Санта-Фе. Пістолет вистрілив, вбивши 42-річну кінематографістку і поранивши режисера Джоела Соузу. Актор тоді розповів, що відвів курок пістолета, але не натиснув на спусковий гачок.

Звинувачення з Болдуїна були зняті шість місяців тому, коли стало відомо, що револьвер Кольта (калібр 45) був модифікований з використанням нового спускового гачка таким чином, щоб підвищити ймовірність осічки. Потім прокуратура провела судово-медичну експертизу копії пістолета та замінила деякі частини зброї після того, як її зламали під час випробувань ФБР.

Експерти з балістики та криміналістики з Арізони та Нью-Мексико дійшли висновку, що постріл із пістолета без натискання на спусковий гачок неможливий.

Додамо, зброяреві фільму Ганна Гіттерес-Рід пред'явили обвинувачення у ненавмисному вбивстві.