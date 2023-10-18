Результати виборів у Польщі. Україні рано радіти
Результати виборів у Польщі. Україні рано радіти
Вибори у Польщі: проєвропейський Туск заявляє про перемогу, сподіваючись на коаліцію
Вибори у Польщі: проєвропейський Туск заявляє про перемогу, сподіваючись на коаліцію
У Раді не вистачило голосів за те, щоб забрати військовий ПДФО у громад
У Раді не вистачило голосів за те, щоб забрати військовий ПДФО у громад
ФСБ у рясах. Як не програти вирішальний бій у парламенті?
ФСБ у рясах. Як не програти вирішальний бій у парламенті?
Керівник ізраїльського агентства безпеки “Шабак” Ронен Бар взяв на себе відповідальність за напад ХАМАС
Керівник ізраїльського агентства безпеки “Шабак” Ронен Бар взяв на себе відповідальність за напад ХАМАС
Посол спростував інформацію ЗМІ про те, що Зеленському відмовили у візиті до Ізраїлю (оновлено)
Посол спростував інформацію ЗМІ про те, що Зеленському відмовили у візиті до Ізраїлю (оновлено)
Біньямін Нетаньяху провів розмову із Путіним
Біньямін Нетаньяху провів розмову із Путіним
Питання заборони УПЦ МП голосуватиметься першочергово, - джерела
Питання заборони УПЦ МП голосуватиметься першочергово, - джерела
Залужний показав відео пусків ATACMS по російських окупантах (оновлено)
Залужний показав відео пусків ATACMS по російських окупантах (оновлено)
ГоловнаКультура

У справі вбивства операторки Гатчінс виявили нові факти, Болдуїн знову постане перед судом

Розгляд стартує 16 листопада.

У справі вбивства операторки Гатчінс виявили нові факти, Болдуїн знову постане перед судом
Галина Гатчінс
Фото: JJ

Прокурори Нью-Мексико планують знову пред’явити актору Алеку Болдуїну обвинувачення у ненавмисному вбивстві операторки Галини Гатчінс на знімальному майданчику у жовтні 2021 року.

Про це пише BBC.

Прокуратура зняла звинувачення з актора у квітні лише за два тижні до початку суду над ним.

Однак через “додаткові факти” прокурори винесли справу на повторний розгляд великим журі. Суд розпочнеться 16 листопада.

Адвокати Болдуїна заявили, що слідчі “помилилися”. “На жаль, жахлива трагедія перетворилася на це помилкове судове переслідування. Ми відповімо на будь-які звинувачення у суді”, − йдеться у їхній заяві.

Підписуйтесь на наш Google News

Болдуїн практикувався у стрільбі з пістолета на фільмуванні вестерну “Іржа” на ранчо неподалік Санта-Фе. Пістолет вистрілив, вбивши 42-річну кінематографістку і поранивши режисера Джоела Соузу. Актор тоді розповів, що відвів курок пістолета, але не натиснув на спусковий гачок.

Звинувачення з Болдуїна були зняті шість місяців тому, коли стало відомо, що револьвер Кольта (калібр 45) був модифікований з використанням нового спускового гачка таким чином, щоб підвищити ймовірність осічки. Потім прокуратура провела судово-медичну експертизу копії пістолета та замінила деякі частини зброї після того, як її зламали під час випробувань ФБР.

Експерти з балістики та криміналістики з Арізони та Нью-Мексико дійшли висновку, що постріл із пістолета без натискання на спусковий гачок неможливий.

Додамо, зброяреві фільму Ганна Гіттерес-Рід пред'явили обвинувачення у ненавмисному вбивстві.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies