«Молодість» оголосила позаконкурсну програму

КМКФ «Молодість» оголосив повну позаконкурсну програму. Про це повідомила пресслужба заходу.

“Фестиваль Фестивалів”

Традиційно до програми “Фестиваль Фестивалів” відбирають найвизначніші фільми року. В цьому році до добірки увійшли 9 фільмів. Зокрема, саме в рамках цієї секції відбудеться українська прем’єра нової стрічки Рюске Хамаґучі «Зла не існує», яка отримала Срібного лева (ґран-прі журі), приз FIPRESCI та ще три нагороди на Венеційському кінофестивалі. Також покажуть фільм «Житній ріг» режисерки Хайоне Камборда, який переміг на фестивалі в Сан-Себастьяні наприкінці вересня, «Всередині жовтого кокона», який отримав нагороду за найкращий дебют на Каннському кінофестивалі, «Благородні науки» Стефана Командарева, який став найкращим фільмом фестивалю в Карлових Варах та фільм «Тисяча й один», який отримав журі на Sundance. Також буде показана картина «Моя порожнеча і я» Адріана Сільвестре, який переміг на першому в Україні ЛГБТК+ кінофестивалі SUNNY BUNNY.

FF: Фестиваль фестивалів / Festival of Festivals (9 фільмів)

Благородні науки / Blaga's Lessons, Stephan Komandarev / Стефан Командарев, Bulgaria / Болгарія, 2023, 114’

Повільно / Slow, Marija Kavtaradze / Марія Кавтарадзе, Lithuania, Spain, Sweden / Литва, Іспанія, Швеція, 2023, 108’

Вигадливий танок / Fancy Dance, Erica Tremblay / Еріка Тремблей, USA / США, 2023, 90’

Всередині жовтого кокона / Inside the Yellow Cocoon Shell, Pham Thien An / Фам Т’єн Ан, Vietnam, Singapore, France, Spain / В’єтнам, Сінгапур, Франція, Іспанія, 2023, 182’

Моя порожнеча і я / My Emptiness and I, Adrian Silvestre / Адріан Сільвестре, Spain / Іспанія, 2022, 98’

Тисяча й один / A Thousand and One, A.N.Rockwell / А.Н. Роквелл, USA / США, 2023, 117’

Зла не існує / Evil Does Not Exist, Ryusuke Hamaguchi / Рюске Хамаґучі, Japan / Японія, 2023, 106’

Музика / Music, Angela Schanelec / Ангела Шанелєк, Germany, France, Serbia / Німеччина, Франція, Сербія, 2023, 108’

Житній ріг / The Rye Horn, Jaione Camborda / Хайонe Камборда, Spain, Portugal, Belgium / Іспанія, Португалія, Бельгія, 2023, 105’

«Спеціальні події»

Програма «Спеціальні події» розрахована на поціновувачів авторського кіно. Родзинкою стане показ фільму «Жорстокі ігри: Ріміні Спарта» австрійського режисера Ульріха Зайдля. 3-годинна версія, зі змонтованих разом окремих фільмів Зайдля «Ріміні» та «Спарта», була представлена на початку цього року на Ротердамському кінофестивалі. Перед тим стрічки були випущені як окремі повнометражні фільми.Також до складу цієї програми увійшли нові фільми Дені Коте й Лава Діаза. На згадку про видатного кінокомпозитора Енніо Морріконе відбудеться показ фільму «Енніо» Джузеппе Торнаторе. Режисерка Барбара Купісті представить свій фільм «Нотатки воєнного часу», присвячений початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

SE: Special Event / Спеціальна подія (8 фільмів)

Жорстокі ігри: Ріміні Спарта / Wicked Games: Rimini Sparta, Ulrich Seidl / Ульріх Зайдль, Austria, Germany, France / Австрія, Німеччина, Франція, 2023, 205’

Енніо / Ennio, Giuseppe Tornatore / Джузеппе Торнаторе, Italy, Belgium, Japan, Netherlands / Італія, Бельгія, Японія, Нідерланди, 2021, 156’

Нотатки воєнного часу / Wartime Notes, Barbara Cupisti / Барбара Купісті, Italy / Італія, 2023, 90’

Мадемуазель Кенопсія / Mademoiselle Kenopsia, Denis Côté / Дені Котé, Canada / Канада, 2023, 80’

Головні істини озера / Essential Truths of the Lake, Lav Diaz / Лав Діаз, Philippines, Portugal, Singapore, Taiwan, Switzerland, United Kingdom / Філіппіни, Португалія, Сінгапур, Тайвань, Швейцарія, Велика Британія, 2023, 215’

Полювання / The Hunt, Carlos Saura / Карлос Саура, Spain / Іспанія, 1966, 91’

І король сказав, який чудовий пристрій / And the King Said, What a Fantastic Machine, Axel Danielson, Maximilien Van Aertryck / Аксель Даніельсон, Максімілієн Ван Аертрик, Sweden, Denmark / Швеція, Данія, 2023, 88’

Пристрасть / Passion, Maja Borg / Майя Борг, Sweden / Швеція, 2021, 95’

FORMA

Програма FORMA присвячена експериментальному кіно, і тут сінефіли знайдуть чимало фільмів, які стали сенсацією на Берлінале в цьому році. Зокрема можна буде подивитись «Тут» Баса Девоса, який був визнаний найкращим фільмом у секції Encounters. A також зухвалу стрічку «Моцна накурка» (Hello Dankness) творчого об’єднання Soda Jerk, який представить різкий та безкомпромісний портрет США часів Трампа. В рамках програми FORMA також запланована міжнародна прем’єра італійської стрічки «Аварія», режисер Джузеппе Ґарау особисто представить фільм та поспілкується із глядачами.

4MA: FORMA (10 фільмів)

Палахкотіння вогню / Burning Fire, Michael Karrer / Міхаель Каррер, Switzerland / Швейцарія, 2023, 74’

Моцна накурка / Hello Dankness, Soda Jerk / Soda Jerk, Australia / Австралія, 2022, 70’

Тут / Here, Bas Devos / Бас Девос, Belgium / Бельгія, 2023, 82’

Приїдьте й подивіться / You Have to Come and See It, Jonás Trueba / Хонас Труеба, Spain / Іспанія, 2022, 64’

Арнольд – зразковий учень / Arnold Is a Model Student, Sorayos Prapapan / Сорайос Прапапан Thailand, Singapore, France, Netherlands, Philippines / Тайланд, Сінгапур, Нідерланди, Філіппіни, 2022, 83’

Життя й незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо, який двадцять і вісім років прожив самотою на безлюдному острові й назвав його своїм / The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe Who Lived for Twenty and Eight Years All Alone on an Inhabited Island and Said It Was His, Benjamin Deboosere / Беньямін Дебузер, Belgium / Бельгія, 2023, 75’

Самсара / Samsara, Lois Patiño / Луїс Патіньйо, Spain / Іспанія, 2023, 113’

Аварія / The Accident, Giuseppe Garau / Джузеппе Ґарау, Italy / Італія, 2023, 72’

50 горизонтів / 50 Horizons, Oleksiy-Nestor Naumenko / Олексій-Нестор Науменко, Ukraine / Україна, 2023, 77’

У воді / In Water, Hong Sang-soo / Хон Сан Су, South Korea / Південна Корея, 2023, 61’

«Сторіччя»

Окреме місце займає традиційна програма «Молодості» — «Сторіччя», присвячена сторічному ювілею видатних кіномитців минулого. В її межах буде показано справжній хіт 1990-х із Робертом Дауні-молодшим «Чаплін» — на честь 100-річчя із дня народження режисера фільму Річарда Аттенборо. В рамках цієї ж програми відбудеться показ епічного фільму Вільяма Вайлера «Бен-Гур», де актор Чарлтон Гестон зіграв головну роль. Свого часу ця стрічка стала справжньою сенсацією та здобула 11 премій «Оскар», а в масових сценах знялось до 50 тисяч людей. А Чарлтону Гестону цьогоріч також могло б виповнитись 100 років. Також буде продемонстровано голлівудську класику 1950 року «Все про Єву». Показ буде присвячено сторіччю виконавиці головної ролі, акторки й письменниці Енн Бакстер.

100: Століття / Century

Чаплін / Chaplin, Richard Attenborough / Річард Аттенборо, USA, Japan, France, Italy / США, Японія, Франція, Італія, 1992, 144’

Бен-Гур / Ben-Hur, William Wyler / Вільям Вайлер, USA / США, 1959, 212’

Все про Єву / All About Eve, Joseph L. Mankiewicz / Джозеф Манкевич, USA / США, 1950, 138’

Emerging Artists

В рамках програми Emerging Artists відвідувачи «Молодості» зможуть познайомитись із німецьким молодим експериментальним кіно, знятим студентами кіношкіл.

EA: Emerging Artists / Emerging Artists (6 фільмів)

Сік / Saft, Mona Keil / Мона Кайл, Germany / Німеччина, 2022, 5’

Легені, що сумують за домівкою / Homesick Lungs, Felix Klee / Фелікс Кле, Germany / Німеччина, 2021, 15’

Цифрове згарище / Digital Ashes, Bruno Christofoletti Barrenha / Бруно Крістофолетті Барренья, Germany, Brazil / Німеччина, Бразилія, 2022, 12’

Ми - те, що ми їмо / We Are What We Eat, Natalia Ehret / Наталя Ерет, Germany / Німеччина, 2022, 2’

Болючі вправи / Pain Exercises, Keren Shemesh / Керен Шемеш, Germany / Німеччина, 2022, 21’

Особливий захід сонця / The Sunset Special, Nicolas Gebbe / Ніколас Ґеббе, Germany / Німеччина, 2021, 17’

Опівнічний сеанс

Програма продовжує традицію пізніх кіносеансів неконвенційного жанрового кіно, що занурює в особливу атмосферу саме під час перегляду вночі. В цьому форматі пройде і світова прем’єра португальського фільму режисера Андре Маркеша «П’яниця». До програми Midnight Special програмний відділ фестивалю відібрав фільми, що є яскравими представниками сучасних фільмів жахів і трилерів. Картина «Нічні сирени», наприклад, отримала «Золотого леопарда» в конкурсі «кінематографісти сучасності» на кінофестивалі в Локарно у 2022 році.

MN: Опівнічний сеанс / Midnight Special (8 фільмів)

Нічні сирени / Nightsiren, Tereza Nvotova / Тереза Нвотова, Czech Republic, Slovakia / Чеська Республіка, Словаччина, 2022, 106’

Люта Ґрейс / Raging Grace, Paris Zarcilla / Періс Зарсилла, UK / Велика Британія, 2023, 99’

Шепіт гір / Whispering Mountains, Jagath Manuwarna / Йягат Мануварна, Sri Lanka / Шрі-Ланка, 2023, 87’

Вночі всі коти чорні / At Night All the Cats Are Black, Valentin Merz / Валентін Мерц, Switzerland / Швейцарія, 2022, 110’

П’яниця / The Drunk, André Marques / Андре Маркеш, Portugal / Португалія, 2023, 120’

ЛаРой / LaRoy, Shane Atkinson / Шейн Аткінсон, USA / США, 2023, 112’

Тигрові смуги / Tiger Stripes, Amanda Nell Eu / Аманда Нелл Іу, Malaysia, Taiwan, France, Germany, Netherlands, Singapore, Qatar, Indonesia / Малайзія, Тайвань, Франція, Німеччина, Нідерланди, Сінгапур, Катар, Індонезія, 2023, 95’

Капітан Феґотрон рятує всесвіт / Captain Faggotron Saves the Universe, Harvey Rabbit / Гарві Реббіт, Germany / Німеччина, 2023, 70’

КМКФ «Молодість» відбудеться офлайн у Києві 21-29 жовтня. Покази пройдуть в кінотеатрах «Жовтень» та «Краків».