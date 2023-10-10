У Франції помер актор та диктор Радіо Свобода Юліан Панич

У місті Антіб на півдні Франції помер 92-річний актор, режисер та диктор Радіо Свобода Юліан Паніч.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Панич народився в Україні у Кропивницькому. З 1946 жив у Москві, закінчив Театральне училище імені Щукіна, грав у театрах, став одним із творців студії "Лентелефільм".

У СРСР Панич знявся у 15 фільмах, зокрема і на Кіностудії ім. Довженка: “Педагогічна поема” (1955), “Кривавий світанок” (1956, по мотивам повісті Михайла Коцюбинського “Fata Morgana”), “300 років тому…” (1956, грав Тимоша Хмельницького) та “Новели Красного дому” (1964).

В 1972 році Панич із дружиною та сином емігрував до Ізраїлю. Згодом він був запрошений на Радіо Свобода до Мюнхена, де на багато років став провідним диктором станції, спочатку під псевдонімом Олександр Виноградов.

У його виконанні слухачі знайомились із забороненими у Радянському Союзі книгами – "Архіпелаг ГУЛАГ", "Москва-Пєтушки" та інші. У 1980-ті роки Панич керував на "Свободі" програмою "Театр біля мікрофона", а в часи перебудови часто приїжджав до СРСР.

Нагадаємо, в неділю, 8 жовтня, на 75-році життя перестало битися серце Народної артистки України та співачки Ніни Матвієнко.