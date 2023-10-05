Нобелівську премію з літератури отримав норвежець Йон Фоссе

Письменник отримав нагороду "за його новаторські п’єси та прозу, які висловлюють невимовне".

Лауреатом Нобелівської премії з літератури 2023 року став норвезький письменник та драматург Йон Фоссе.

Про це повідомляється на сторінці премії у соцмережі Х.

Зазначається, що Фоссе отримав нагороду "за його новаторські п’єси та прозу, які висловлюють невимовне".

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The 2023 #NobelPrize in Literature is awarded to the Norwegian author Jon Fosse “for his innovative plays and prose which give voice to the unsayable.” pic.twitter.com/dhJgGUawMl — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2023

Йон Фоссе пише новонорвезькою мовою. Як письменник дебютував 1983 року, романом «Червоне, чорне», як драматург - п'єсою «І ніколи нас не розлучити» 1994 року. Фоссе пише романи, новели, вірші, книжки для дітей, есї, п'єси; його твори перекладені на понад сорок мов. Він сам також перекладає твори інших авторів новонорвезькою. Його вважають одним із представників постмодернізму в норвезькій літературі.

У квітні 2022 року роман Фоссе « Нове ім’я: Септологія VI-VII» в англійському перекладі, увійшов до короткого списку Міжнародної Букерівської премії.

Нагадаємо, минулого року лауреаткою Нобелівської премії з літератури стала французька письменниця Анні Ерно. Премія присуджена "за мужність і клінічну гостроту, з якою вона розкриває коріння, відчуження та колективні обмеження особистої пам’яті".