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Нобелівську премію з літератури отримав норвежець Йон Фоссе

Письменник отримав нагороду "за його новаторські п’єси та прозу, які висловлюють невимовне".

Нобелівську премію з літератури отримав норвежець Йон Фоссе

Лауреатом Нобелівської премії з літератури 2023 року став норвезький письменник та драматург Йон Фоссе.

Про це повідомляється на сторінці премії у соцмережі Х.

Зазначається, що Фоссе отримав нагороду "за його новаторські п’єси та прозу, які висловлюють невимовне".

Йон Фоссе пише новонорвезькою мовою. Як письменник дебютував 1983 року, романом «Червоне, чорне», як драматург - п'єсою «І ніколи нас не розлучити» 1994 року. Фоссе пише романи, новели, вірші, книжки для дітей, есї, п'єси; його твори перекладені на понад сорок мов. Він сам також перекладає твори інших авторів новонорвезькою. Його вважають одним із представників постмодернізму в норвезькій літературі. 

У квітні 2022 року роман Фоссе « Нове ім’я: Септологія VI-VII» в англійському перекладі, увійшов до короткого списку Міжнародної Букерівської премії.

Нагадаємо, минулого року лауреаткою Нобелівської премії з літератури стала французька письменниця Анні Ерно. Премія присуджена "за мужність і клінічну гостроту, з якою вона розкриває коріння, відчуження та колективні обмеження особистої пам’яті".

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