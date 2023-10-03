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Музей Києва відкриває виставку Тетяни Яблонської та Миколи Глущенка

Експозиція представить живописні роботи митців та особисті речі.

Музей Києва відкриває виставку Тетяни Яблонської та Миколи Глущенка
Фото: Музей Києва

Музей історії міста Києва презентує виставку живопису «Колір як мова» українських художників Тетяни Яблонської та Миколи Глущенка. Про це повідомила пресслужба музею.

В оновленій експозиційній залі покажуть понад 20 художніх робіт митців з фонду Музею історії міста Києва, Національного художнього музею України та колекції родини Тетяни Яблонської. 

Тетяна Яблонська і Микола Глущенко були блискучими колористами. «Сьогодні, коли в Україні триває війна, коли Росія ганебно хоче відібрати у нас не лише території, а й зазіхає на привласнення творчості багатьох митців, що жили в минулому столітті, нам, як культурній інституції, вкрай важливо говорити та показувати наших українських митців та їхнє творче надбання. Ми пишаємось, що в колекції Музею історії міста Києва є роботи геніальних Тетяни Яблонської, Миколи Глущенка і ми маємо змогу знайомити українців з їхньою творчістю», — зазначає генеральна директорка Музею історії міста Києва Діана Попова. 

Окрім живописних робіт двох авторів, в експозиційному просторі будуть представлені також особисті речі Тетяни Яблонської — робочі окуляри, палітра та пензлики. 

Куратори виставки: Микола Петриченко, Варвара Сухенко, Катерина Боровик. Експертка виставки — мистецтвознавиця, письменниця, викладач та професор Ганна Владимирська.

Виставка триватиме з 5 жовтня до 12 листопада.

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