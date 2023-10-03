Музей Києва відкриває виставку Тетяни Яблонської та Миколи Глущенка

Музей історії міста Києва презентує виставку живопису «Колір як мова» українських художників Тетяни Яблонської та Миколи Глущенка. Про це повідомила пресслужба музею.

В оновленій експозиційній залі покажуть понад 20 художніх робіт митців з фонду Музею історії міста Києва, Національного художнього музею України та колекції родини Тетяни Яблонської.

Тетяна Яблонська і Микола Глущенко були блискучими колористами. «Сьогодні, коли в Україні триває війна, коли Росія ганебно хоче відібрати у нас не лише території, а й зазіхає на привласнення творчості багатьох митців, що жили в минулому столітті, нам, як культурній інституції, вкрай важливо говорити та показувати наших українських митців та їхнє творче надбання. Ми пишаємось, що в колекції Музею історії міста Києва є роботи геніальних Тетяни Яблонської, Миколи Глущенка і ми маємо змогу знайомити українців з їхньою творчістю», — зазначає генеральна директорка Музею історії міста Києва Діана Попова.

Окрім живописних робіт двох авторів, в експозиційному просторі будуть представлені також особисті речі Тетяни Яблонської — робочі окуляри, палітра та пензлики.

Куратори виставки: Микола Петриченко, Варвара Сухенко, Катерина Боровик. Експертка виставки — мистецтвознавиця, письменниця, викладач та професор Ганна Владимирська.

Виставка триватиме з 5 жовтня до 12 листопада.