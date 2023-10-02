52-й кінофестиваль «Молодість» оголосив програму повнометражного міжнародного конкурсу

Фото: МКФ Молодість

Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» оголосив програму повнометражного міжнародного конкурсу, яка складається цьогоріч з 12 стрічок з усього світу. Серед них — учасники та лауреати таких кінофестивалів, як Канни, Берлінале, Локарно, Сан-Себастьян, Міжнародний кінофестиваль в Роттердамі, Кінофестиваль у Сараєво тощо.

Фільми, що увійшли до повнометражного міжнародного конкурсу (дебютні ігрові фільми):

Парадіз / The Lost Boys, Zeno Graton / Зено Ґратон, Belgium, France / Бельгія, Франція, 2023, 83’

20 тисяч видів бджіл / 20,000 Species of Bees, Estibaliz Urresola Solaguren / Естібаліc Урресола Солахурен, Spain / Іспанія, 2023, 128’

Дальва / Dalva, Emmanuelle Nicot / Еманюель Ніко, Belgium, France / Бельгія, Франція, 2022, 83’

Я маю електричні мрії / I Have Electric Dreams, Valentina Maurel / Валентіна Маурель, Costa Rica, Belgium, France / Коста Ріка, Бельгія, Франція, 2022, 102’

Діско-Бой / Disco Boy, Giacomo Abbruzzese / Джакомо Абруццезе, France, Italy, Belgium, Poland / Франція, Італія, Бельгія, Польща, 2023, 92’

Степне / Stepne, Maryna Vroda / Марина Врода, Ukraine, Germany, Poland, Slovakia / Україна, Німеччина, Польща, Словаччина, 2023, 117’

Відчуття, коли час щось робити минув / The Feeling That the Time for Doing Something Has Passed, Joanna Arnow / Джоанна Арнов, USA / США, 2023, 87’

Скарб / Hoard, Luna Carmoon / Луна Кармун, UK / Велика Британія, 2023, 126’

Лишайся онлайн / Stay online, Eva Strelnikova / Єва Стрєльнікова, Ukraine / Україна, 2023, 110’

Місто вітру / City of Wind, Lkhagvadulam Purev-Ochir / Лхагвадулам Пурєв-Очір, France, Mongolia, Portugal, Netherlands, Germany, Qatar / Франція, Монголія, Португалія, Нідерланди, Німеччина, Катар, 2023, 104’

Одинадцятий та дванадцятий повнометражні фільми, а також програми Студентських і Дебютних короткометражних фільмів міжнародної конкурсної програми буде оголошено пізніше.

В рамках фестивалю буде також проходити конкурс дитячого й підліткового кіно Teen Screen та конкурс дебютних повнометражних документальних фільмів, а також національний конкурс українських коротких метрів.

Одна з найстаріших програм фестивалю «Скандинавська панорама» буде присвячена стрічкам північноєвропейських країн, FORMA – експериментальним фільмам, будуть присутні вже улюблені глядачами секції Midnight Special та Emerging Artists. Традиційна програма “Фестиваль фестивалів” збере лавреатів провідних світових кіноподій. Сучасне українське кіно буде представлене як в міжнародному й національному (короткі метри) конкурсах, так і в позаконкурсній програмі «Українські прем’єри».

Загалом буде показано понад 150 повнометражних та короткометражних фільмів.

Володар Ґран-прі за найкращий фільм Міжнародної конкурсної програми отримає грошовий приз у 5000 доларів США й традиційну нагороду «Молодості» – «Скіфського оленя». Приз за найкращий фільм у кожній категорії Міжнародної конкурсної програми становитиме 2 000 USD, переможців також буде нагороджено статуеткою «Скіфський олень».

52-й кінофестиваль «Молодість» відбудеться із 21 по 29 жовтня. Головною локацією кінофестивалю стане кінотеатр «Жовтень» (вул. Костянтинівська, 26). Відкриття та церемонія нагородження переможців 52-ї «Молодості» пройдуть у кінотеатрі «Краків» (Русанівська набережна, 12). Фестиваль пройде за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Goethe-Institut, посольства Швейцарії в Україні, посольства Італії в Україні та Італійського інституту культури в Україні, посольства США в Україні.