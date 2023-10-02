В Івано-Франківській області вибухнув нафтопровід, постраждали 9 людей (оновлено)
В Івано-Франківській області вибухнув нафтопровід, постраждали 9 людей (оновлено)
“Подякуй кожному, хто захищає наше життя”. До дня захисників і захисниць вийшло відео про роботу Десантно-штурмових військ
“Подякуй кожному, хто захищає наше життя”. До дня захисників і захисниць вийшло відео про роботу Десантно-штурмових військ
Кривавий Карабах. Від Сталіна до Путіна
Кривавий Карабах. Від Сталіна до Путіна
Спікер палати представників США МакКарті може втратити посаду, бо не допустив "шатдаун"
Спікер палати представників США МакКарті може втратити посаду, бо не допустив "шатдаун"
Америка без шатдауну, а Україна тимчасово без грошей. Що відбувається в Конгресі США
Америка без шатдауну, а Україна тимчасово без грошей. Що відбувається в Конгресі США
На виборах у Словаччині перемогла антиукраїнська партія
На виборах у Словаччині перемогла антиукраїнська партія
Україна атакувала безпілотниками стоянку російських гелікоптерів у Сочі
Україна атакувала безпілотниками стоянку російських гелікоптерів у Сочі
Ворог перекидає до Сімферополя застарілий радянський ЗРК “Оса”, – партизани
Ворог перекидає до Сімферополя застарілий радянський ЗРК “Оса”, – партизани
Відлуння старої війни. Канада опинилася в епіцентрі гучного скандалу
Відлуння старої війни. Канада опинилася в епіцентрі гучного скандалу
ГоловнаКультура

52-й кінофестиваль «Молодість» оголосив програму повнометражного міжнародного конкурсу

Серед конкурсантів - українські стрічки "Степне" Марини Вроди та "Лишайся онлайн" Єви Стрєльнікової.

Фото: МКФ Молодість
Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» оголосив програму повнометражного міжнародного конкурсу, яка складається цьогоріч з 12 стрічок з усього світу. Серед них — учасники та лауреати таких кінофестивалів, як Канни, Берлінале, Локарно, Сан-Себастьян, Міжнародний кінофестиваль в Роттердамі, Кінофестиваль у Сараєво тощо. 

Фільми, що увійшли до повнометражного міжнародного конкурсу (дебютні ігрові фільми):

  • Парадіз / The Lost Boys, Zeno Graton / Зено Ґратон, Belgium, France / Бельгія, Франція, 2023, 83’
  • 20 тисяч видів бджіл / 20,000 Species of Bees, Estibaliz Urresola Solaguren / Естібаліc Урресола Солахурен, Spain / Іспанія, 2023, 128’
  • Дальва / Dalva, Emmanuelle Nicot / Еманюель Ніко, Belgium, France / Бельгія, Франція, 2022, 83’
  • Я маю електричні мрії / I Have Electric Dreams, Valentina Maurel / Валентіна Маурель, Costa Rica, Belgium, France / Коста Ріка, Бельгія, Франція, 2022, 102’
  • Діско-Бой / Disco Boy, Giacomo Abbruzzese / Джакомо Абруццезе, France, Italy, Belgium, Poland / Франція, Італія, Бельгія, Польща, 2023, 92’
  • Степне / Stepne, Maryna Vroda / Марина Врода, Ukraine, Germany, Poland, Slovakia / Україна, Німеччина, Польща, Словаччина, 2023, 117’
  • Відчуття, коли час щось робити минув / The Feeling That the Time for Doing Something Has Passed, Joanna Arnow / Джоанна Арнов, USA / США, 2023, 87’
  • Скарб / Hoard, Luna Carmoon / Луна Кармун, UK / Велика Британія, 2023, 126’
  • Лишайся онлайн / Stay online, Eva Strelnikova / Єва Стрєльнікова, Ukraine / Україна, 2023, 110’
  • Місто вітру / City of Wind, Lkhagvadulam Purev-Ochir / Лхагвадулам Пурєв-Очір, France, Mongolia, Portugal, Netherlands, Germany, Qatar / Франція, Монголія, Португалія, Нідерланди, Німеччина, Катар, 2023, 104’

Одинадцятий та дванадцятий повнометражні фільми, а також програми Студентських і Дебютних короткометражних фільмів міжнародної конкурсної програми буде оголошено пізніше.

В рамках фестивалю буде також проходити конкурс дитячого й підліткового кіно Teen Screen та конкурс дебютних повнометражних документальних фільмів, а також національний конкурс українських коротких метрів.

Одна з найстаріших програм фестивалю «Скандинавська панорама» буде присвячена стрічкам північноєвропейських країн, FORMA – експериментальним фільмам, будуть присутні вже улюблені глядачами секції Midnight Special та Emerging Artists. Традиційна програма “Фестиваль фестивалів” збере лавреатів провідних світових кіноподій. Сучасне українське кіно буде представлене як в міжнародному й національному (короткі метри) конкурсах, так і в позаконкурсній програмі «Українські прем’єри».

Загалом буде показано понад 150 повнометражних та короткометражних фільмів.

Володар Ґран-прі за найкращий фільм Міжнародної конкурсної програми отримає грошовий приз у 5000 доларів США й традиційну нагороду «Молодості» – «Скіфського оленя». Приз за найкращий фільм у кожній категорії Міжнародної конкурсної програми становитиме 2 000 USD, переможців також буде нагороджено статуеткою «Скіфський олень».

52-й кінофестиваль «Молодість» відбудеться із 21 по 29 жовтня. Головною локацією кінофестивалю стане кінотеатр «Жовтень» (вул. Костянтинівська, 26). Відкриття та церемонія нагородження переможців 52-ї «Молодості» пройдуть у кінотеатрі «Краків» (Русанівська набережна, 12). Фестиваль пройде за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Goethe-Institut, посольства Швейцарії в Україні, посольства Італії в Україні та Італійського інституту культури в Україні, посольства США в Україні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies