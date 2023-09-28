Мінкульт надав будівлі Київського повітового земства, що на Рейтарській, статус пам’ятки місцевого значення

У 2011 році цю пам'ятку розділили, до Держреєстру внесли тільки частину будівлі.

28 вересня було підписано наказ, який підтверджує статус пам’ятки місцевого значення для всієї будівлі Київського повітового земства за адресою м. Київ, вул. Рейтарська 37-А, А’.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Мінкульт наголосив на необхідності збереження історичного середовища центру Києва, особливо в межах буферної зони об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Фото: Мінкультури

У згаданій будівлі з 1917 по 1918 роки проживав і працював відомий український громадсько-політичний, державний діяч і письменник Микита Шаповал.

Нагадаємо, у 2011 році було рішення про розділення пам’ятки і внесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України лише частини будинку під технічною адресою – вул. Рейтарська, 37 А.

При цьому частину будинку виокремили у «флігель» під літерою А’. Як пояснили у Мінкульті, цю частину пам’ятки разом з окремим будинком – флігелем садиби за адресою вул. Рейтарська, 37 Б, –визнали такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. При цьому розробники внесли недостовірні відомості до облікової документації.

Влітку стало відомо, що Мінкульт чекає від КМДА пакет документів, аби розглянути внесення "будинку Грушевського" до Реєстру пам’яток.

Згодом на Житомирщині у державну власність повернули об’єкт культурної спадщини - будинок-садибу Терещенка.