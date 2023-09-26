Месія в пошуках компартії
Месія в пошуках компартії
Помилки перекладів: кожна складна проблема має просте, зрозуміле, неправильне рішення
Помилки перекладів: кожна складна проблема має просте, зрозуміле, неправильне рішення
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Президент змінив дати деяких свят, зокрема, Дня хрещення Русі та Дня Українського козацтва
Президент змінив дати деяких свят, зокрема, Дня хрещення Русі та Дня Українського козацтва
Унаслідок нічної атаки на Одещину є влучання по портовій інфраструктурі, загинули двоє людей (оновлено)
Унаслідок нічної атаки на Одещину є влучання по портовій інфраструктурі, загинули двоє людей (оновлено)
27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
Кримська генотьба
Кримська генотьба
Помер народний депутат Андрій Іванчук
Помер народний депутат Андрій Іванчук
Шпигуни біля Папи: новопризначений посол Росії у Ватикані Солтановський - офіцер розвідки РФ, - ЗМІ
Шпигуни біля Папи: новопризначений посол Росії у Ватикані Солтановський - офіцер розвідки РФ, - ЗМІ
ГоловнаКультура

89-річну оскароносну італійську актрису Софі Лорен госпіталізували

Акторка впала у своєму будинку.

89-річну оскароносну італійську актрису Софі Лорен госпіталізували
Фото: EPA/UPG

89-річна оскароносна італійська кінозірка Софі Лорен перенесла операцію після падіння у своєму будинку в Женеві.

Про це пише Reuters з посиланням на її речника.

Операція минула добре, акторка тепер має відпочивати.

Відомо, що кінозірка випадково впала у своєму будинку та зламала стегно.

Підписуйтесь на наш Google News

Лорен отримала дві премії “Оскар”, першу в 1961 році за трагічний образ матері військової в класичному неореалістичному фільмі Вітторіо Де Сіка “La Ciociara” (Дві жінки). Другою була кар’єрна нагорода в 1991 році.

Деякі з її найбільш пам’ятних і успішних фільмів були зняті з італійським колегою Марчелло Мастроянні, який помер у 1996 році. Вона також знімалася з Кері Грантом, Марлоном Брандо, Френком Сінатрою та Полом Ньюманом.

Її остання головна роль була у фільмі “La Vita Davanti a Se” (Життя попереду) 2020 року. У ньому вона грає колишню повію, яка пережила Голокост, доглядає за дітьми інших повій у південноіталійському місті Барі та допомагає осиротілому хлопчику-мігранту із Сенегалу, який пограбував її. Режисером стрічки став її син Едоардо Понті.

Нагадаємо, у січні не стало відомої італійської акторки Джини Лоллобриджиди. Джині було 95 років.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies