89-річну оскароносну італійську актрису Софі Лорен госпіталізували

89-річна оскароносна італійська кінозірка Софі Лорен перенесла операцію після падіння у своєму будинку в Женеві.

Про це пише Reuters з посиланням на її речника.

Операція минула добре, акторка тепер має відпочивати.

Відомо, що кінозірка випадково впала у своєму будинку та зламала стегно.

Лорен отримала дві премії “Оскар”, першу в 1961 році за трагічний образ матері військової в класичному неореалістичному фільмі Вітторіо Де Сіка “La Ciociara” (Дві жінки). Другою була кар’єрна нагорода в 1991 році.

Деякі з її найбільш пам’ятних і успішних фільмів були зняті з італійським колегою Марчелло Мастроянні, який помер у 1996 році. Вона також знімалася з Кері Грантом, Марлоном Брандо, Френком Сінатрою та Полом Ньюманом.

Її остання головна роль була у фільмі “La Vita Davanti a Se” (Життя попереду) 2020 року. У ньому вона грає колишню повію, яка пережила Голокост, доглядає за дітьми інших повій у південноіталійському місті Барі та допомагає осиротілому хлопчику-мігранту із Сенегалу, який пограбував її. Режисером стрічки став її син Едоардо Понті.

Нагадаємо, у січні не стало відомої італійської акторки Джини Лоллобриджиди. Джині було 95 років.