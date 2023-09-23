Мультфільм “Мавка” покажуть ще в двох країнах

Тепер мультфільм зможуть подивитись мешканці Греції та Кіпру.

Український мультфільм “Мавка” покажуть глядачам ще двох країн Європи.

Про це розповідає Держкіно.⠀

Зазначається, що після спеціального показу мультфільму у Нікосії 22 вересня, стрічку покажуть мешканцям Афін 24 вересня.

“Деталі щодо прокату та графіку сеансів дізнавайтеся у кінотеатрах Греції та Кіпру”, - зазначили в Держкіно.

Нагадаємо, з 15 серпня на території США мультфільм “Мавка” можна переглянути онлайн. Мультфільм англійською можна переглянути на iTunes / Apple TV, Amazon Prime Video, Vudu, Microsoft та Spectrum OnDemand.

А пізніше українська анімаційна стрічка “Мавка” стартувала в прокаті Латинської Америки.