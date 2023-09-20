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Мінкультури ініціює рішення, яке дозволить демонтаж пам’ятників Пушкіну, Щорсу та іншим російським діячам

Це рішення вилучить низку пам’ятників з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення.

Мінкультури ініціює рішення, яке дозволить демонтаж пам’ятників Пушкіну, Щорсу та іншим російським діячам
Фото: Елизавета Сергиенко

Міністерство культури ініціює рішення, яке дозволить демонтувати пам’ятники російським діячам, зокрема Пушкіну та Щорсу. 

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

Ініційоване Мінкультури рішення вилучить такі пам’ятники з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення.

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“Це дасть змогу пришвидшити очищення публічного простору від маркерів комуністичного тоталітарного режиму та російської імперської політики. Наступний крок – за органами місцевого самоврядування. Саме вони мають прийняти остаточне рішення про демонтаж та переміщення об’єктів”, – розповів т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв. 

Зокрема, пропонується вилучити з реєстру пам’ятник Пушкіну на просп. Берестейському, пам’ятник Щорсу на бульв. Шевченка, могилу генерала армії Ватутіна в Маріїнському парку, монітор “Железняков” по вул. Електриків, пам’ятник екіпажу бронепоїзда “Таращанець” в сквері між вулицями Заслонова та Ялтинською у Києві. 

Також рішення стосуватиметься пам’ятників Пушкіну в Житомирі, Харкові та Одесі, князю Воронцову в Одесі, полководцю Суворову в Ізмаїлі, адміралу Ушакову в Херсоні, “Україна – визволителям” в Ужгороді, Меморіальний комплекс “Борцям революції” в Луганську.  

Нагадаємо, на Галицькій площі у столиці (колишня Площа Перемоги) демонтували елементи з радянського обеліска на честь "міста-героя Києва".

Під час виконання робіт прибрали зірки на бічних сторонах обеліска та анотаційну дошку російською мовою. А також змінили напис "1941" на "1939" – рік, коли почалася Друга світова війна.

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