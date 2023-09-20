Мінкультури ініціює рішення, яке дозволить демонтаж пам’ятників Пушкіну, Щорсу та іншим російським діячам

Міністерство культури ініціює рішення, яке дозволить демонтувати пам’ятники російським діячам, зокрема Пушкіну та Щорсу.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

Ініційоване Мінкультури рішення вилучить такі пам’ятники з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення.

“Це дасть змогу пришвидшити очищення публічного простору від маркерів комуністичного тоталітарного режиму та російської імперської політики. Наступний крок – за органами місцевого самоврядування. Саме вони мають прийняти остаточне рішення про демонтаж та переміщення об’єктів”, – розповів т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Зокрема, пропонується вилучити з реєстру пам’ятник Пушкіну на просп. Берестейському, пам’ятник Щорсу на бульв. Шевченка, могилу генерала армії Ватутіна в Маріїнському парку, монітор “Железняков” по вул. Електриків, пам’ятник екіпажу бронепоїзда “Таращанець” в сквері між вулицями Заслонова та Ялтинською у Києві.

Також рішення стосуватиметься пам’ятників Пушкіну в Житомирі, Харкові та Одесі, князю Воронцову в Одесі, полководцю Суворову в Ізмаїлі, адміралу Ушакову в Херсоні, “Україна – визволителям” в Ужгороді, Меморіальний комплекс “Борцям революції” в Луганську.

Нагадаємо, на Галицькій площі у столиці (колишня Площа Перемоги) демонтували елементи з радянського обеліска на честь "міста-героя Києва".

Під час виконання робіт прибрали зірки на бічних сторонах обеліска та анотаційну дошку російською мовою. А також змінили напис "1941" на "1939" – рік, коли почалася Друга світова війна.