Премія «Кіноколо» визначила номінантів

Серед фаворитів — фільми «Степне», «Ля Палісіада», «Люксембург, Люксембург» і «20 днів у Маріуполі».

6-та Національна премія кінокритиків «Кіноколо» оголосила претендентів на отримання нагород у 2023 році.

Максимальну кількість — 6 номінацій — здобула стрічка «Степне» Марини Вроди. Лідерами за чисельністю номінацій також стали картини «Ля Палісіада» Філіпа Сотниченка (5 номінацій), «Люксембург, Люксембург» Антоніо Лукіча (4 номінації), «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова (3 номінації, що також є максимально можливою кількістю для документального фільму). Одразу два проєкти Довженко-Центру борються за Премію «За досягнення».

Переможці будуть оголошені у день відкриття фестивалю «Київський тиждень критики» — 12 жовтня 2023 року.

Список номінантів на Національну премію кінокритиків «Кіноколо»:

Найкращий повнометражний ігровий фільм

«Довбуш», режисер Олесь Санін, продюсери Максим Асадчий, Олесь Санін;

«Люксембург, Люксембург», режисер Антоніо Лукіч, продюсери Володимир Яценко, Анна Яценко;

«Ля Палісіада», режисер Філіп Сотниченко, продюсери Валерія Сочивець, Сашко Чубко, Галина Криворчук;

«Степне», режисерка і продюсерка Марина Врода.

Найкращий короткометражний ігровий фільм

«Велика маленька війна», режисер Мирослав Латик, продюсерка Оксана Іванюк, Мирослав Латик;

«ГКЧП», режисер Аркадій Непиталюк, продюсери Анастасія Буковська, Данило Каптюх, Микита Буковський;

«Жива», режисери Владлен Одуденко, продюсери Валентин Васянович, Володимир Яценко, Анна Яценко;

«Це побачення», режисерка Надія Парфан, продюсер Ілля Гладштейн.

Найкращий документальний фільм

«20 днів у Маріуполі», режисер Мстислав Чернов, продюсери Мішель Мізнер, Мстислав Чернов, Рейні Аронсон, Дерл Маккруден, Василиса Степаненко;

«Залізні метелики», режисер Роман Любий, продюсери Андрій Котляр, Володимир Тихий, Давід Лехнер, Ізабель Бертолон, Тріні Ґьотце;

«Звідки куди», режисер Мачек Хамела, продюсери Анна Паленчук, Пьотр Ґравендер, Мачек Хамела, Жан-Марі Жиґон;

«Ми не згаснемо», режисерка Аліса Коваленко, продюсер Валерій Калмиков.

Найкращий анімаційний фільм

«Весна», режисер і продюсер Микита Лиськов;

«Мавка. Лісова пісня», режисери Олександра Рубан, Олег Маламуж, продюсери Ірина Костюк, Анна Єлісєєва, Єгор Олесов;

«Маріуполь. Сто ночей», режисерка Софія Мельник, продюсер Андрій Палатний;

«Мокош», режисерка Анна Дудко, продюсер Олександр Шатківський.

Відкриття року

«20 днів у Маріуполі», режисер Мстислав Чернов, продюсери Мішель Мізнер, Мстислав Чернов, Рейні Аронсон, Дерл Маккруден, Василиса Степаненко;

«Ля Палісіада», режисер Філіп Сотниченко, продюсери Валерія Сочивець, Сашко Чубко, Галина Криворчук;

«Назавжди-Назавжди», режисерка Анна Бурячкова, продюсери Наталія Лібет, Люба Кнорозок, Віталій Шереметьєв, Олексій Згонік;

«Степне», режисерка і продюсерка Марина Врода.

Найкраща режисура

Марина Врода («Степне»);

Антоніо Лукіч («Люксембург, Люксембург»);

Філіп Сотниченко («Ля Палісіада»);

Мстислав Чернов («20 днів у Маріуполі»).

Найкращий актор

Олександр Максяков («Степне»);

Аміл Насіров («Люксембург, Люксембург»);

Новруз Пашаєв («Ля Палісіада»);

Сергій Стрельников («Довбуш»).

Найкраща акторка

Ніна Антонова («Степне»);

Ксенія Хижняк («Я, Ніна»);

Карина Химчук («Ти мене любиш?»);

Єлизавета Цілик («Назавжди-Назавжди»).

Найкращий сценарій фільму

Марина Врода, Кірілл Шувалов («Степне»);

Антоніо Лукіч («Люксембург, Люксембург»);

Тоня Ноябрьова («Ти мене любиш?»);

Філіп Сотниченко («Ля Палісіада»).

За досягнення

Довженко-Центр за лекторій «Як перестати хвилюватися і полюбити українське кіно»;

Дарія Бадьйор, Станіслав Битюцький, Сергій Ксаверов, Анна Дацюк за кураторство 6-го кінофестивалю «Київський тиждень критики»;

Довженко-Центр (команда проєкту: Альона Пензій, Олександр Телюк, Олег Оліфер, Олександр Бертман і Тетяна Деркач) за програму «Мультфільм Тижня. Перший сезон»;

Наталія Серебрякова за серію публікацій про українське кіно у виданні Cineuropa.

Національна премія кінокритиків «Кіноколо» — щорічна премія, заснована у 2018 році, що визначає досягнення українського кінематографа та діячів кіноіндустрії за останній рік від імені спільноти кінокритиків України. Переможців Премії визначає Комітет Національної премії кінокритиків. До його складу входять 57 кінокритиків та кінознавців, які є членами ФІПРЕССІ, та авторів, чиї тексти та аналітичні матеріали публікуються в українських ЗМІ.

У попередні роки найкращими фільмами ставали «Памфір» Дмитра Сухолиткого-Собчука, «Стоп-Земля» Катерини Горностай, «Атлантида» Валентина Васяновича, «Додому» Нарімана Алієва.

Нагадаємо, фільм "20 днів у Маріуполі" став претендентом на премію "Оскар-2024" від України.