У центрі Києва демонтували елементи з радянського обеліска

Прибрали зірки на бічних сторонах обеліска та анотаційну дошку російською мовою.

На Галицькій площі у столиці (колишня Площа Перемоги) завершується демонтаж елементів з радянського обеліска на честь "міста-героя Києва".

Про це повідомляє сайт КМДА.

"Декомунізація в дії: працівники Департаменту територіального контролю завершують роботи з демонтажу елементів з обеліска на Галицькій площі. Далі буде!" – зазначила заступниця глави КМДА Ганна Старостенко.

Роботи з демонтажу виконуються Департаментом територіального контролю міста Києва. Під час виконання робіт прибрали зірки на бічних сторонах обеліска та анотаційну дошку російською мовою. А також змінили напис "1941" на "1939" – рік, коли почалася Друга світова війна.

Фото: КМВА

Нагадаємо, обеліск "Місто-герой Київ" увійшов у попередній перелік пам’ятних об’єктів, пов’язаних з історією і культурою Росії та СРСР.