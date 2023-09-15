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Україна повернула тіла 51 загиблого захисника

Загалом за два роки роботи вдалося репатріювати тіла 1832 українських оборонців.

Україна повернула тіла 51 загиблого захисника
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Україна провели низку заходів, завдяки яким на підконтрольну територію вдалося повернути тіла 51 загиблого захисника.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Над цим працювали Координаційний штаб, управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ та Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. 

За інформацією штабу, загалом за два роки роботи вдалося репатріювати тіла 1832 українських оборонців.

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Нагадаємо, у червні цього року повернули тіла ще 51 військового, а у травні - 79 загиблих бійців.

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