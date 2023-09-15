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​Німеччина веде переговори з партнерами про тимчасове надання Україні систем ППО IRIS-T

Серед них можуть бути Єгипет і Швеція.

​Німеччина веде переговори з партнерами про тимчасове надання Україні систем ППО IRIS-T
Фото: Генштаб ЗСУ

Німеччина веде переговори із країнами-партнерами, які отримали системи ППО IRIS-T, тимчасово передати їх Україні.

Про це сказав заступник голови комітету з питань оборони ФРН Омід Нуріпур в етері ZDF, передає "РБК-Україна".

"Звісно, Україні потрібно більше систем ПРО. Системи IRIS-T допомагають захистити міста, тому це важливо. Німецький уряд також обговорює це з країнами партнерами, які отримали IRIS-T від Німеччини, чи можуть вони хоча б тимчасово передати їх Україні", - сказав Нуріпур.

Він не назвав, які саме країни залучені до переговорного процесу щодо цього питання.

Відомо, що, наприклад, Єгипет у 2018 році купив у ФРН чотири комплекси IRIS-T SLM, а у 202-му замовив ще 16 одиниць таких систем.

Ще одна країна, яка володіє німецькими IRIS-T SLS ближнього радіусу дії - Швеція. Ці системи країна придбала у 2019 році.

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Нагадаємо, днями Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли БМП MARDER із боєприпасами, такни для розмінування, дрони і системи для їхнього виявлення тощо.

Під час візиту глави німецького МЗС Анналени Бербок до Києва Президент Володимир Зеленський обговорив із нею посилення української ППО.

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