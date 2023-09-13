Німеччина передає Україні 20 БМП Marder, розвідувальні дрони, боєприпаси та іншу техніку

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні.

Про це йдеться на сайті Міноборони країни.

20 бойових машин піхоти MARDER з боєприпасами (раніше вже було поставлено 40 БМП)

3 тис. боєприпасів калібру 155 мм

2 танки для розмінування WISENT 1

матеріали для знешкодження вибухонебезпечних боєприпасів

1 система відеоспостереження Satcom

20 безпілотників-розвідників RQ-35 HEIDRUN

2 мобільні антенні системи

10 систем виявлення дронів

1 сідельний тягач 8x8 HX81 та 4 напівпричепи

9 транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи)

5 вантажівок 8x8

3 машини швидкої допомоги

1,5 млн патронів до вогнепальної зброї

Нагадаємо, раніше Федеральний уряд Німеччини доручив компанії Rheinmetall поставити в Україну ще 40 бойових машин піхоти Marder. Очікується, що нова партія БМП буде в Україні до кінця поточного року.

У березні 2021 року компанія випустила перші 20 бронетранспортерів для України на замовлення федерального уряду. Також 20 додаткових бронетранспортерів від Rheinmetall були введені в експлуатацію в червні 2023 року. Мова йде про відремонтовані бронетранспортери Marder 1A3, які Rheinmetall раніше забрала зі складів Бундесверу. Компанія розпочала за власний кошт ремонт бронетранспортерів для України весною 2022 року.

Зазначимо, Україна очікує найближчим часом започаткувати роботу з Німеччиною над угодою про гарантії безпеки. У липні члени G7 підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку нашої держави. Підписанти сприятимуть реформам, які потрібні для членства нашої держави у НАТО. Наступним кроком є укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами.