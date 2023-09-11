Rheinmetall поставить в Україну ще 40 бойових машин піхоти Marder

Очікується, що нова партія БМП буде в Україні до кінця поточного року.

Федеральний уряд Німеччини доручив компанії Rheinmetall поставити в Україну ще 40 бойових машин піхоти Marder.

Як зазначається у повідомленні компанії, замовлення було розміщено в серпні 2023 року. Його вартість не повідомляється, але зазначено, що вона становить двозначну суму мільйонів євро.

Rheinmetall активно продовжує роботу над ремонтом наявних БМП, щоб нову партію Marder можна було доставити в Україну ще до кінця 2023 року. Завдяки цьому замовленню загальна кількість машин Marder, які Rheinmetall поставить в Україну, збільшиться до 80.

Нагадаємо, у березні 2021 року компанія випустила перші 20 бронетранспортерів для України на замовлення федерального уряду. Також 20 додаткових бронетранспортерів від Rheinmetall були введені в експлуатацію в червні 2023 року. Мова йде про відремонтовані бронетранспортери Marder 1A3, які Rheinmetall раніше забрала зі складів Бундесверу. Компанія розпочала за власний кошт ремонт бронетранспортерів для України весною 2022 року.