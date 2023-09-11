Росіяни обстріляли за добу 20 населених пунктів Харківщини

В Ізюмському районі підірвався на вибуховому пристрої комбайн.

Упродовж минулої доби, 10 вересня, під вогнем окупантів перебували близько 20 населених пунктів Харківської області. Минулося без постраждалих.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, окупанти наносили авіаудари по населених пунктах Веселе Харківського району, Огірцеве Чугуївського району, Синьківка, Кислівка, Котлярівка Куп’янського району.

На Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ для прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

О 20:23 у селі Рубіжне Вовчанської громади Чугуївського району внаслідок ворожого обстрілу горіла трава на площі 1 гектар. Жертв та постраждалих немає. О 22:45 у місті Вовчанськ Чугуївського району внаслідок обстрілу горів побутовий вагончик на площі 15 кв. м. Без постраждалих.

Орієнтовно о 10:33 у селі Андріївка Ізюмського району в полі підірвався на невстановленому вибуховому пристрої комбайн. Водій отримав легкі осколкові поранення, від госпіталізації відмовився.

Протягом доби постраждалих серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ не зафіксовано.

Нагадаємо, вранці 9 вересня ворог завдав потужного артилерійського удару по селу Велика Шапківка Куп’янського району Харківщини. Внаслідок ворожої атаки спалахнула пожежа. Люди не постраждали.