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Генштаб оцінив втрати ворога у війні проти України у 269 210 осіб

Упродовж минулої доби на фронті відбулося понад 30 бойових зіткнень.

Генштаб оцінив втрати ворога у війні проти України у 269 210 осіб
Фото: тг-канал Стерненка

Упродовж минулої доби, 10 вересня, Збройні сили знищили понад 580 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати ворожої армії склали близько 269 210 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.  

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 269 210 (+580)
  • танків – 4 560 (+6)
  • бойових броньованих машин – 8 767 (+12)
  • артилерійських систем – 5 839 (+28)
  • РСЗВ – 760 (+0)
  • засоби ППО – 512 (+3)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 628 (+35)
  • крилаті ракети – 1 455 (+0)
  • кораблі/катери ‒ 19 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8 370 (+32)
  • спеціальна техніка – 877 (+5).

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Нагадаємо, у зв’язку із катастрофічними втратами окупантів очікується, що у найближчий час в РФ та на тимчасово окупованих нею територіях України розпочнеться масова примусова мобілізація населення. Її показники за різними оцінками можуть становити від 400 до 700 тис. осіб. Також призвати планується близько 40 тис. мешканців Чеченської республіки, яких ймовірно буде використано в якості “загороджувальних загонів” позаду російських військ. При цьому серед населення Москви та Санкт-Петербурга цифри запланованої мобілізації знову залишаються мінімальними.

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