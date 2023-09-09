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Уранці окупанти обстріляли з артилерії село на Харківщині

На околиці села зайнялася пожежа, без жертв.

Уранці окупанти обстріляли з артилерії село на Харківщині
Фото: ДСНС України у Харківській області

Сьогодні вранці ворог завдав потужного артилерійського удару по селу Велика Шапківка Куп’янського району Харківщини. Внаслідок ворожої атаки спалахнула пожежа.

Про це повідомляє у Telegram ДСНС України.

Згідно з повідомленням, загоряння сталося на околиці села у природних екосистемах. Зайнявся сухостій на відкритій місцевості на площі 1 000 кв.м. Рятувальники загасили пожежу об 11:15.

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Нагадаємо, упродовж минулої доби під ворожими обстрілами перебували населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів харківської області. Постраждалих внаслідок атак росіян немає.

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