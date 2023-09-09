Уранці окупанти обстріляли з артилерії село на Харківщині

На околиці села зайнялася пожежа, без жертв.

Сьогодні вранці ворог завдав потужного артилерійського удару по селу Велика Шапківка Куп’янського району Харківщини. Внаслідок ворожої атаки спалахнула пожежа.

Про це повідомляє у Telegram ДСНС України.

Згідно з повідомленням, загоряння сталося на околиці села у природних екосистемах. Зайнявся сухостій на відкритій місцевості на площі 1 000 кв.м. Рятувальники загасили пожежу об 11:15.

Нагадаємо, упродовж минулої доби під ворожими обстрілами перебували населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів харківської області. Постраждалих внаслідок атак росіян немає.