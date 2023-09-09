Зеленський провів Ставку: говорили про захист енергетики та портів Одеської області

Також йшлося про підготовку до зими.

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Обговорювали реалізацію плану захисту енергетики та критичної інфраструктури від російських ударів із неба.

Також йшлося про захист портів Одеської області та інфраструктури "зернового коридору". Про це Зеленський повідомив у Telegram.

"Захист прифронтових територій. Підготовка до зими", – додав він.

На засіданні доповідали прем’єр-міністр, міністерство енергетики, Укренерго, Укргідроенерго, НАК "Нафтогаз", Генштаб. Зеленський запевнив, що "усі доручення роздані", а робота триває.

Попереднє засідання Ставки, присвячене енергетиці, президент провів 6 вересня. Тоді він визнав, що ще є над чим працювати.

По портовій інфраструктурі Одеської області росіяни систематично бʼють із липня, коли односторонньо вийшли з зернової угоди. Ледь не щодня атаки на припортову інфраструктуру відбувалися цього тижня.

По енергетичній інфраструктурі, зокрема ТЕЦ, ворог почав бити торік перед опалювальним сезоном. Саме тоді росіяни стали застосовувати іранські безпілотники Shahed. За прогнозом Міненерго, ця зима буде не легшою, ніж попередня, коли через руйнування від обстрілів країна була змушена вдатися до стабілізаційних відключень.