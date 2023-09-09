ООН підтримає послаблення санкцій проти РФ заради зернової угоди, – Bild
ООН підтримає послаблення санкцій проти РФ заради зернової угоди, – Bild
У Кривому Розі ракета влучила в будівлю поліції. Загинув поліцейський, ще понад 70 людей поранені (оновлено)
У Кривому Розі ракета влучила в будівлю поліції. Загинув поліцейський, ще понад 70 людей поранені (оновлено)
Патрульна з Дніпра, які збирала кошти на лікування, передала понад мільйон гривень для потреб військових
Патрульна з Дніпра, які збирала кошти на лікування, передала понад мільйон гривень для потреб військових
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
Ворог вдарив ракетами по місту Суми, є поранені (оновлено)
Ворог вдарив ракетами по місту Суми, є поранені (оновлено)
Українська розвідка підтвердила, що на Лимано-Куп'янському напрямку складна ситуація
Українська розвідка підтвердила, що на Лимано-Куп'янському напрямку складна ситуація
Пазурі для котячих
Пазурі для котячих
​Зуби Суровікіна. Куди рухається “Таврія”?
​Зуби Суровікіна. Куди рухається “Таврія”?
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
ГоловнаСуспільствоВійна

У лікарні померла мешканка Сум, поранена внаслідок російського удару по приватних будинках

Вона та ще одна людина зазнали поранень, рятувальники діставали їх з-під завалів. 

У лікарні померла мешканка Сум, поранена внаслідок російського удару по приватних будинках

У лікарні померла поранена внаслідок вчорашнього удару по Сумах жінка. Про це повідомили в Telegram Сумської обласної військової адміністрації.

ОВА висловила співчуття рідним та близьким загиблої. За даними адміністрації, жінка померла учора. 

"Вчора в лікарні померла мешканка м. Суми, яка отримала травми внаслідок ворожого ракетного удару по приватному сектору обласного центру. Наші співчуття рідним і близьким загиблої", – йдеться у повідомленні. 

Учора вранці російська армія вдарила ракетами по приватному житловому секторі в Сумах. Поранень зазнали двоє людей – чоловік та жінка. Їх дістали з-під уламків зруйнованого будинку. Також пошкоджень зазнали більше 20 осель та вісім транспортних засобів, виникла пожежа на значній площі. 

Крім людей, рятувальники витягли з-під завалів собаку. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies