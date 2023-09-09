У лікарні померла мешканка Сум, поранена внаслідок російського удару по приватних будинках

Вона та ще одна людина зазнали поранень, рятувальники діставали їх з-під завалів.

У лікарні померла поранена внаслідок вчорашнього удару по Сумах жінка. Про це повідомили в Telegram Сумської обласної військової адміністрації.

ОВА висловила співчуття рідним та близьким загиблої. За даними адміністрації, жінка померла учора.

"Вчора в лікарні померла мешканка м. Суми, яка отримала травми внаслідок ворожого ракетного удару по приватному сектору обласного центру. Наші співчуття рідним і близьким загиблої", – йдеться у повідомленні.

Учора вранці російська армія вдарила ракетами по приватному житловому секторі в Сумах. Поранень зазнали двоє людей – чоловік та жінка. Їх дістали з-під уламків зруйнованого будинку. Також пошкоджень зазнали більше 20 осель та вісім транспортних засобів, виникла пожежа на значній площі.

Крім людей, рятувальники витягли з-під завалів собаку.