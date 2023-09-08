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Російські окупанти обстріляли сім громад Сумщини

Дві людини внаслідок обстрілів отримали поранення.

Російські окупанти обстріляли сім громад Сумщини
Фото: Сумська обласна прокуратура

Сьогодні, 8 вересня, обстрілів росіян зазнали Середино-Будська, Великописарівська, Есманська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська та Краснопільська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів Сумщини, було зафіксовано 61 вибух. 

Зокрема, окупанти обстріляли Хотінську громаду з мінометів. В результаті отримав тілесні ушкодження мирний житель, було пошкоджено приміщення будинку культури.

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Ще одна людина отримала поранення внаслідок обстрілу з артилерії  Білопільської громади.

По Середино-Будській громаді били з мінометів, пошкоджено два приватних домоволодіння.

Великописарівську громаду обстріляли з артилерії та вдарили по ній дроном-камікадзе. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння. 

Також з мінометів обстріляли Краснопільську громаду, в результаті пошкоджено приватне домоволодіння. 

Есманську та Юнаківську громади росіяни також обстріляли з мінометів.

Нагадаємо, близько 5:30 ранку 8 вересня російські військові завдали ракетного удару по приватному сектору Сум. Унаслідок атаки був зруйнований приватний будинок.

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