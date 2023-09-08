Російські окупанти обстріляли сім громад Сумщини

Сьогодні, 8 вересня, обстрілів росіян зазнали Середино-Будська, Великописарівська, Есманська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська та Краснопільська громади Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Загалом протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів Сумщини, було зафіксовано 61 вибух.
Зокрема, окупанти обстріляли Хотінську громаду з мінометів. В результаті отримав тілесні ушкодження мирний житель, було пошкоджено приміщення будинку культури.
Ще одна людина отримала поранення внаслідок обстрілу з артилерії Білопільської громади.
По Середино-Будській громаді били з мінометів, пошкоджено два приватних домоволодіння.
Великописарівську громаду обстріляли з артилерії та вдарили по ній дроном-камікадзе. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння.
Також з мінометів обстріляли Краснопільську громаду, в результаті пошкоджено приватне домоволодіння.
Есманську та Юнаківську громади росіяни також обстріляли з мінометів.
Нагадаємо, близько 5:30 ранку 8 вересня російські військові завдали ракетного удару по приватному сектору Сум. Унаслідок атаки був зруйнований приватний будинок.