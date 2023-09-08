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Керівник ОПУ запропонував завдати санкційного удару по енергетиці Росії

Також Єрмак вважає за потрібне перекрити кисень російському військово-промисловому комплексу.

Керівник ОПУ запропонував завдати санкційного удару по енергетиці Росії
Андрій Єрмак
Фото: Сайт президента

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак завдати санкційного удару по енергетиці Росії.

Про це йдеться в дописі Єрмака у телеграмі.

Він зазначив, що "санкції - це не разова акція, чи процедура, яку можна розтягувати в часі", а постійно мають "вдосконалюватися і посилюватися, щоб не давати ворогу шансів створювати знаряддя масових убивств та фінансувати цю війну". 

"Росіяни намагаються їх обходити, вони кидають виклик всім нам. Не вірять, що західна коаліція може бути швидкою та рішучою. Найкраще рішення зараз - це нанести санкційний удар по їх енергетиці, а також перекрити кисень російському ВПК", - вважає керівник ОПУ.

Єрмак підкреслив, що це було б "кращою інвестицією в мир". "Такий крок дозволить зруйнувати саму здатність російського режиму «виробляти смерть»", - додав глава ОПУ.

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Нагадаємо, раніше Єрмак заявив, що Україна працюватиме з партнерами для посилення санкцій, які вдарять по виробництву російських безпілотників як от "Ланцета" і "Орлана".

Тим часом стало відомо, що ООН підтримає послаблення санкцій проти РФ заради зернової угоди.

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