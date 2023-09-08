Окупанти атакували Нікопольський район Дніпропетровщини дроном-камікадзе і били з артилерії

Пошкоджені адмінбудівля, приватний будинок і дві легківки.

Протягом дня ворог атакував Нікопольський район Дніпропетровщини.

Як повідомив керівник ОВА Сергій Лисак, росіяни спрямували на Нікополь дрон-камікадзе. Також окупанти били з артилерії по Марганецькій громаді.

В результаті атак пошкоджені адмінбудівля, приватний будинок і дві легкові машини.

У Кривому Розі станом на вечір 8 вересня було відомо про 73 постраждалих та одного загиблого. З них 35 – в лікарні, троє людей у важкому стані.

У місті також понівечені 62 багатоквартирні будинки та сім приватних осель. Побиті понад півсотні авто.

Наразі комунальні служби розчищають територію від уламків. Вивезли майже 210 тонн зруйнованих конструкцій.

Нагадаємо, нині росіяни вдарили по селищу біля Торецька на Донеччині, поранені двоє підлітків і їхні батьки.

Також загарбники скинули авіабомбу на село Одрадокам’янка Херсонської області. Внаслідок атаки загинули троє жителів.