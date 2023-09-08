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Окупанти атакували Нікопольський район Дніпропетровщини дроном-камікадзе і били з артилерії

Пошкоджені адмінбудівля, приватний будинок і дві легківки.

Окупанти атакували Нікопольський район Дніпропетровщини дроном-камікадзе і били з артилерії
Фото: EPA/UPG

Протягом дня ворог атакував Нікопольський район Дніпропетровщини.

Як повідомив керівник ОВА Сергій Лисак, росіяни спрямували на Нікополь дрон-камікадзе. Також окупанти били з артилерії по Марганецькій громаді.

В результаті атак пошкоджені адмінбудівля, приватний будинок і дві легкові машини. 

У Кривому Розі станом на вечір 8 вересня було відомо про 73 постраждалих та одного загиблого. З них 35 – в лікарні, троє людей у важкому стані.

У місті також понівечені 62 багатоквартирні будинки та сім приватних осель. Побиті понад півсотні авто. 

Наразі комунальні служби розчищають територію від уламків. Вивезли майже 210 тонн зруйнованих конструкцій.

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Нагадаємо, нині росіяни вдарили по селищу біля Торецька на Донеччині, поранені двоє підлітків і їхні батьки.

Також загарбники скинули авіабомбу на село Одрадокам’янка Херсонської області. Внаслідок атаки загинули троє жителів.

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