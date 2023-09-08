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За вибухами на виборчій дільниці в окупованому Бердянську стоїть СБУ, - джерела LB.ua

Окупанти налякані. 

За вибухами на виборчій дільниці в окупованому Бердянську стоїть СБУ, - джерела LB.ua
Фото: EPA/UPG

Минулої ночі на території муніципального ліцею, де росіяни розташували одну з "виборчих дільниць", пролунали два вибухи.

Як повідомляють джерела LB.ua, до підриву дільниці причетна Служба безпеки України.

Псевдовибори мали початися 8 вересня, але дільниця так і не відкрилася.

Окупанти налякані та в паніці вирішують, як захиститися від нових "бавовн" у виконанні СБУ. 

Як стало зрозуміло із перехопленої розмови загарбників, один із керівників окупаційного МВС РФ у Запорізькій області інструктує своїх підлеглих, як не потрапити у пастку другого вибуху.

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Нагадаємо, напередодні в Олешках на Херсонщині підірвали авто з російськими військовими та співробітниками ФСБ. У результаті один фсбшник загинув, інший наразі в реанімації у важкому стані. Троє військових окупантів, які їх супроводжували в авто, поранені.

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