Служба безпеки України викрила у Львівській, Черкаській та Сумській областях нові схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Також затримали організаторів оборудок. Вони пропонували ухилянтам мжливість уникнути призову на підставі підроблених посвідок волонтерів або водіїв міжнародних рейсів.

Вартість "послуг" становила до семи тисяч доларів і залежала від регіону і терміновості.

Наприклад, у Черкасах піймали представника військово-лікарської комісії обласного центру, який за хабарі обіцяв клієнтам допомогу в оформленні статусу волонтера для подальшого виїзду за кордон нібито для перевезення гумдопомоги.

У Сумах ліквідували схему незаконного виїзду за межі України як водіїв міжнародних вантажних рейсів. Зловмисники, отримавши гроші, оформляли своїх клієнтів до "штату" спеціально створених підприємств-перевізників, які здійснювали зарубіжні перевезення.

Співробітники СБУ затримали зловмисників на спробі нелегального переправлення через кордон вісьмох "алекобійників" із фейковими документами.

На Львівщині викрили місцевого кримінальника, який створив фіктивну фірму міжнародних транспортних перевезень. До незаконної діяльності він залучив трьох спільників. Від імені фейкової компанії вони намагались налагодити виїзд ухилянтів за кордон начебто для переправлення комерційних вантажів.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

За всіма викритими фактами триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила на допомозі ухилянтам посадовців військкоматів і ВЛК у Києві, Одесі та на Харківщині. Також нову схему незаконної переправи за кордон ліквідували на Тернопільщині. Один підозрюваний шукав клієнтів, а його "напарниця" перевозила чоловіків у своїй автівці, прикривши одягом.