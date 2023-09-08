Судитимуть правоохоронця з Луганщини, який перейшов на бік окупантів

За державну зраду судитимуть правоохоронця з Луганщини.

Про це повідомляє Луганська обласна прокуратура.

Прокурори направили до суду обвинувальний акт.

Слідство встановило, що в березні 2022 року начальник сектору контролю за обігом зброї Сватівського районного відділу поліції ГУНП в Луганській області зрадив присязі та перейшов на бік росіян. Зловмисник вступив до так званого "Троїцького районного відділу внутрішніх справ МВС ЛНР".

Зрадник активно підтримує російську агресію проти України, а під час служби у псевдоправоохоронних органах дотримується нелегітимних нормативно-правових актів.

Матеріали обвинувачення направили до Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області для розгляду по суті, правоохоронця оголосили у розшук. Йому загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічно з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно Державне бюро розслідувань повідомило про підозру семи експравоохоронцям, які працюють на окупантів на окупованих територіях Луганської, Донецької та Запорізької областей.

Раніше ДБР завершило розслідування щодо правоохоронця з Луганщини, який зрадив Україні, а потім утік від російських окупантів.