Залужний і командувач сил НАТО у Європі обговорили оборонні потреби української армії

"Незважаючи на шалений спротив ворога, наші воїни продовжують рухатися вперед", - зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі Крістофером Каволі.

Про це йдеться в дописі Залужного у соцмережах.

Генерали обговорили питання, що стосуються фронту. Залужний ознайомив Каволі із ситуацією на лінії зіткнення та детально з українськими оборонними і наступальними операціями.

"Незважаючи на шалений спротив ворога, наші воїни продовжують рухатися вперед", - зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

Також військові обмінялися думками щодо можливих планів росіян, а також обговорили оборонні потреби української армії.

Нагадаємо, днями Залужний провів декілька переговорів із західними партнерами щодо посилення українського війська. Так, напередодні відбулася телефонна розмова з начальником Об‘єднаного штабу Збройних Сил Французької Республіки генералом армії Тьєрі Бюркаром. А до цього - із головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.